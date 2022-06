Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 12 iunie, va avea loc turul II al alegerilor locale noi in 3 localitați din țara. In localitațile Glinjeni, raionul Falești, Ghetlova, raionul Orhei, și Zastinca, raionul Soroca vor fi aleși primarii.

- Comisia Electorala Centrala a stabilit pentru data de 12 iunie 2022 turul doi al alegerilor locale noi pentru alegerea primarului in comuna Ghetlova, raionul Orhei, satul Glinjeni, raionul Falești și satul Zastinca, raionul Soroca. CEC precizeaza ca inscrierea in buletinul de vot a celor doi candidați…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a prezentat rezultatele preliminare din alte doua localitați unde au avut loc ieri alegerile locale. Astfel, au devenit cunoscute rezultatele din satele Glinjeni și Zastinca. satul Glinjeni, raionul Falești – 1.165 voturi valabil exprimate satul Zastinca, raionul Soroca…

- Aproape 8 mii de cetațeni și-au exercitat dreptul la vot in cele 10 localitați din țara, unde au loc alegeri locale noi pentru funcția de primar și consilieri locali, pana la ora 18:00. Cei mai activi alegatori sunt la satul Moara de Piatra, raionul Drochia, comuna Ghetlova, raionul Orhei și comuna…

- Peste 4 mii de cetațeni și-au exercitat dreptul la vot pana la ora 12:00, in cele 10 localitați din țara, unde au loc alegeri locale noi pentru funcția de primar și consilieri locali. Cei mai activi alegatori sunt in comuna Ghetlova, raionul Orhei și comuna Horodiște, raionul Rezina.

- Astazi, 29 mai, au loc alegeri locale noi in 10 localitați din țara. In cazul a 8 localitați urmeaza sa fie ales primarul: comuna Ghetlova, raionul Orhei; comuna Horodiște, raionul Rezina; satul Zastinca, raionul Soroca; satul Moara de Piatra, raionul Drochia; satul Tatarești, raionul Strașeni; satul…

- Agenția Servicii Publice informeaza cetațenii cu drept de vot, inregistrați la domiciliu/reședința temporara in localitațile respective ca pot obține in mod gratuit, fara o programare prealabila, buletine de identitate provizorii la centrele multifuncționale ale instituției, amplasate in or. Orhei,…