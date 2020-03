Stiri pe aceeasi tema

- 285 de cadre medicale din Romania sunt infectate cu noul coronavirus Foto: Arhiva. 285 de cadre medicale din România sunt în prezent infectate cu noul coronavirus. Numarul românilor bolnavi de COVID-19 se apropie de 2.000, în timp ce 180 de pacienți au fost declarați…

- Conform raportarilor INSP din teritoriu, in Romania sunt infectate cu noul coronavirus 285 de cadre medicale, din care 91 de medici și 90 de asistenți, de la spitale din București și din alte 12 județe. Cele mai multe cazuri, 181, sunt la Suceava, 45 in București si 15 la...

- Peste 150 de cadre medicale si personal auxiliar sunt confirmate cu COVID-19, 70 dintre acestea fiind medici, anunta Institutul National de Sanatate Publica. Cele mai multe cazuri, 90, sunt la Suceava, iar in Bucuresti au fost diagnosticate 36.

- Conform datelor raportate din teritoriu catre Institutul National de Sanatate Publica - Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in acest moment la nivel national sunt 153 de cadre medicale si personal auxiliar confirmate cu COVID-19. Dintre acestea, 70 sunt medici, 50 -…

- Situație speciala la Spitalul Județean din Suceava. 1.300 de cadre medicale sunt in izolare, iar 72 sunt infectate cu noul coronavirus.Din acest motiv, instituția a fost inchisa pentru dezinfectat timp de 48 de ore, dupa care va deveni spital dedicat exclusiv cazurilor de COVID-19. Pentru ca intregul…

- Vorbim in continuare despre o situatie critica. Cel mai important spital din judetul Suceava a intrat astazi in carantina, dupa ce nu mai putin de 27 de cadre medicale s-au infectat cu Coronavirus. Vorbim despre cel de-al doilea caz de imbolnaviri masive in randul medicilor, dupa cel de la Gerota, din…

- UPDATE ORA 15.45: Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19. Vor fi aduși medici de la alte spitale și din alte județe”, a Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Spitalul Județean din Suceava a fost inchis,…