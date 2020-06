28 iunie 1940, ora 14.00, ora Moscovei

Amorul la lucru, în fișa postului

O mare nebunie s-a declanșat pe rețelele sociale, după ce au fost date publicității câteva dintre modificările propuse la Codul Muncii de către parlamentarii USR. Potrivit acestora, flexibilitatea la locul de muncă presupune și prezența neîntreruptă, timp ... The post Amorul la lucru, în fișa postului appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]