28 de persoane internate in urma deratizarii din Timisoara, 12 copii

Stiri pe aceeasi tema

- Din cele 33 de persoane care raman internate in urma tragediei de la Timisoara, 21 sunt copii, toate victimele aflandu-se, in prezent, intr-o stare buna. Ministerul Sanatatii transmite ca a demarat procedura de modificare a legislatiei in vederea cresterii rolului directiilor de sanatate publica in…

- In unitati medicale din Timisoara sunt internate, marti dimineata, 28 de persoane din blocul in care doi copii si o femeie au murit dupa efectuarea deratizarii, potrivit unei informari a Ministerului Sanatatii. Astfel, la Spitalul "Louis Turcanu" sunt internati 16 copii in stare stabila, care au fost…

- Ministerul Sanatatii anunta ca, dupa deratizarea de la Timisoara, marti dimineata erau internati 12 adulti si 16 copii, toti in stare buna, cu o evolutie favorabila, scrie digi24.ro. Rezultatele probelor de apa analizate arata ca, din punct de vedere fizico chimic, apa este potabila in primul bloc evacuat.Potrivit…

- Mai multe persoane dintr-un bloc din Timisoara au ajuns la spital in ultimele zile, iar trei persoane, dintre care doi copii, au decedat, din cauze inca necunoscute, insa care ar putea avea legatura cu o dezinsectie care s-a facut in acel imobil, potrivit afirmatiilor unora dintre

