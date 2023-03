Stiri pe aceeasi tema

- In data de 17 martie 2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (#POIM), a transmis Autoritații de Certificare și Plata din Ministerul Finantelor, spre certificare și rambursare, o declarație de cheltuieli in…

- O noua cerere de finanțare pentru o unitate de invațamant din Targoviște, un nou raspuns pozitiv! Administrația municipala a primit rezultatul pozitiv al evaluarii administrative a cererii de finanțare depuse pentru Liceul Tehnologic ”Voievodul Mircea” in cadrul Programului Național de consolidare…

- La sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Dambovița a avut loc Conferința „Soluții de finanțare pentru afaceri de succes in 2023”. Pe parcursul celor cinci ore, conferința a fost susținuta de experții GOODWILL CONSULTING, PORSIM BLUE PROJECT și Garanti BBVA. Conferința a fost deschisa de…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a plantat 26,4 milioane de puieți forestieri in fondul forestier proprietatea publica a statului, in cele doua campanii de impaduriri, de primavara și de toamna, derulate in anul 2022. In total, in fondul forestier proprietatea publica a statului, au fost regenerate …

- Cancerul este a doua cauza de mortalitate la nivel global, iar povara cancerului este in creștere. In anul 2021, 20 de milioane de cetațeni ai lumii au fost diagnosticați cu cancer și 10 milioane au murit, dintre aceștia, 2,7 milioane de persoane diagnosticate și 1,3 milioane de persoane decedate sunt…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 411.773.513,64 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 474 de obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL). Astfel, pentru etapa I, a fost platita…

- Vineri, 13 ianuarie, n-a fost deloc zi cu ghinion pentru municipalitatea morenara, dimpotriva! La București, primarul Constantin Dinu a semnat 9 contracte de finanțare in valoare de 21 de milioane de euro. „Toate aceste contracte sunt finanțate 100% din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare…

- N.D. Primaria Ploiești a anunțat ca a obținut o noua finanțare pentru investițiile pentru care s-a solicitat acordarea de fonduri din PNRR. Este vorba despre proiectul pentru creșterea performanței energetice a unor blocuri, contractul de finanțare fiind semnat, la sfarșitul saptamanii trecute, cu Ministerul…