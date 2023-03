220 de elevi din județul Vaslui au lipsit de la simularea Evaluării Naționale SIMULARE… Mai mulți elevi din județul Vaslui au lipsit ieri, 20 martie, de la simularea Evaluarii Naționale. Potrivit inspectorului școlar adjunct, 220 elevi nu s-au prezentat la prima proba, cea la Limba și literatura romana. Au fost prezenți 3808 elevi dintr-un total de 4028. Aceștia au avut de rezolvat cerințe pe baza a doua texte […] Articolul 220 de elevi din județul Vaslui au lipsit de la simularea Evaluarii Naționale apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

