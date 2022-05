Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 21 mai, Ortodoxia praznuiește Ziua Sfinților Constantin și Elena, nume frecvente la romani – aproape 2 milioane sunt botezați astfel -, ca atare prieteni și neamuri ii serbeaza cu drag pe cei ce poarta aceste nume. Sfantul Constantin cel Mare este primul imparat roman crestin. Dupa ce l-a invins…

- Sarbatorit in fiecare an pe data 23 aprilie, Sfantul Mare Mucenic Gheorghe este considerat unul dintre cei mai mari si mai de temut sfinti ai crestinismului. Pentru ca in acest an data de 23 aprilie a coincis cu Sambata Mare din saptamana patimilor, s-a decis oficierea slujbei de sarbatorire a Sfantului…

- Larisa Udila a anuțat ca ea și soțul ei, Alexandru Ogica, au in plan sa se mute din țara. Vedeta iși dorește sa-și creasca fiul in strainatate, fiind convinsa ca micuțul Milan ar avea o viața mai buna in țara in care ea se afla acum in vacanța.

- Credinciosii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc, duminica, Floriile – Intrarea Domnului in Ierusalim. Astazi, cu o zi inaintea sarbatorii, este organizat Pelerinajul de Florii, la care vor participa ierarhi, preoti, monahi, monahii si credinciosi mireni din Capitala si din judetul Ilfov. Potrivit…

- Potrivit unui comunicat al Patriarhiei Romane transmis AGERPRES, pelerinajul, organizat pentru prima data dupa doi ani, va incepe la Manastirea Radu Voda dupa-amiaza si se va desfasura pe urmatorul traseu: Bulevardul Marasesti, Bulevardul Dimitrie Cantemir, Strada Bibescu Voda, Strada Serban Voda, cu…

- OrtodoxeSf. Mc. Fecioare: Agapia, Irina si Hionia (Sambata lui Lazar. Pomenirea mortilor)Greco-catoliceSambata sf. si dreptului Lazar. Sf. m. Agapia, Irina si Hionia. Pomenirea mortilorRomano-catoliceSambata SfantaSs. Bernadeta Soubirous, fc.; Benedict Iosif LabreSfintele Mucenite fecioare Agapia, Irina…

- OrtodoxeSf. Sfintit Mc. Marcu, episcopul Aretuselor, si Chiril diaconul; Sf. Mc. Iona si VarahisieGreco-catoliceSf. ep. Marcu al Aretusei, diac. Chiril si cei impreuna cu eiRomano-catoliceSf. Eustasie, ep.Sfantul Sfintit Mucenic Marcu este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 29 martie.A…