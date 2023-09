Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 209 cadre didactice din județul Cluj au beneficiat de activitațile de informare și instruire, organizate in perioada 13-15 septembrie 2023, pe tematica prevenirii consumului de substanțe cu efecte psiho-active, precum și recunoașterea simptomelor privind consumul de substanțe in randul…

- 209 cadre didactice din județul Cluj au beneficiat de activitațile de informare și instruire, organizate in perioada 13-15 septembrie 2023, pe tematica prevenirii consumului de substanțe cu efecte psiho-active, precum și recunoașterea simptomelor privind consumul de substanțe in randul elevilor. Inspectoratul…

- Joi, 24 august a.c., peste 100 de profesori din unitațile de invațamant gimnaziale și liceale din județul Suceava au participat la o sesiune de informare / instruire in domeniul drogurilor, organizata de catre specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Suceava din cadrul…

- Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Suceava, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava – educație permanenta, organizeaza joi, 24 august, incepand cu ora 10:00, o sesiune de instruire/informare antidrog cu ...

- Vineri, pe 28 iulie 2023, autoritatile CPECA Constanta au derulat activitati de prevenire a consumului de droguri in cadrul evenimentului "Caravana Sportiva de Taekwondo WTldquo; din Eforie Sud. Conform unui comunicat de presa pus la dispozitie de Agentia Nationala Antidrog, vineri, 28 iulie 2023, specialistii…

- In perioada iulie – septembrie a.c., Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Bacau organizeaza, in cadrul mai multor Școli de vara din județul Bacau, activitați de informare și educare a copiilor și tinerilor cu privire la efectele și consecințele consumului de alcool, tutun și…

- Agenția Naționala Antidrog (ANA), din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a transmis ca in ultimii cinci ani numarul minorilor admiși la tratament pe fondul consumului de droguri a crescut de la 196 la 278, in timp ce numarul copiilor cu varste sub 15 ani a crescut de la 32 la 60. Varsta de…

- Asociația ALIAT pentru Sanatate Mintala, alaturi de Ministerul Sanatatii și Institutul National de Sanatate Publica, invita in perioada 19 – 25 iunie 2023, romanii din toata țara sa participe la Saptamana Naționala a Testarii Consumului Personal de Alcool și sa iși faca testul AUDIT. Acesta reprezinta…