2023, an record pentru agricultura României Cifra de afaceri a companiilor agricole a inregistrat a doua cea mai mare creștere nominala anuala din ultimii 10 ani, de peste 8 miliarde de lei, ajungand la maximul istoric de 68 miliarde de lei in 2022, fiind cu 48% peste cea din 2018, potrivit studiului anual KeysFin „Evoluția sectorului agricol din Romania“. Pentru 2023, analiștii KeysFin estimeaza continuarea creșterii sectorului și depașirea nivelului record atins in 2022, pana in apropiere de pragul de 80 de miliarde de lei, in baza persistenței presiunilor inflaționiste și a estimarii de majorare a producției anuale de cereale cu 24%,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In primele noua luni ale anului, Brașovul a raportat cea mai mare creștere procentuala a prețurilor pentru locuințe noi, in timp ce Timișoara este orașul in care se gasesc cele mai mici chirii, arata cea mai recenta analiza a platformei Storia, realizata pe baza anunțurilor publicate de portal. Cluj-Napoca…

- Cifra de afaceri a companiilor agricole a inregistrat a doua cea mai mare creștere nominala anuala din ultimii 10 ani, de peste 8 miliarde de lei, ajungand la maximul istoric de 68 miliarde de lei in 2022, fiind cu 48% peste cea din 2018, potrivit studiului anual KeysFin „Evoluția sectorului agricol…

- Cifra de afaceri a companiilor agricole a inregistrat a doua cea mai mare crestere nominala anuala din ultimii 10 ani, de peste 8 miliarde de lei, ajungand la maximul istoric de 68 miliarde de lei in 2022, fiind cu 48% peste cea din 2018, potrivit studiului anual KeysFin ‘Evolutia sectorului agricol…

- "Evolutia contributiilor, asa cum era initial planificata, a fost alta. Practic a existat o crestere dupa care a urmat o corectie importanta. Ma refer aici la procentul din salariu brut care a fost virat. Acum ne aflam, sa spunem, intr-un oarecare proces de recuperare. Sper din toata inima ca incepand…

- O persoana care avea salariul mediu pe economie si care a contribuit luna de luna timp de 15 ani la Pilonul II de pensii ar trebui sa aiba in cont in jur de 36.000 lei, dar daca se pastra graficul de crestere a contributiilor valoarea ar fi fost mai mare cu 36%, a declarat, marti, Radu Craciun, presedintele…

- Romania nu are, in general, un grad mare de utilizare a substantelor chimice in agricultura in comparatie cu alte state, dar exista o problema cu stocarea gunoiului din ferme, a declarat, Cristian Georgescu, manager public in Ministerul Agriculturii. „(…) Planul Strategic 2023-2027 a venit cu un element…

- ”La noua luni, cifra de afaceri a Renault Group se ridica la 37,4 miliarde de euro, in crestere cu 21,1% fata de perioada similara a anului 2022 (+25,3% la nivel constant al ratelor de schimb). Cifra de afaceri a perimetrului Automobile se ridica la 34,2 miliarde de euro, in crestere cu 20,1% fata de…

- Romania a primit peste 2,7 miliarde euro din partea Comisiei Europene in contul cererii II de plata din Planul Național de Redresare și Reziliența. In... The post Sergiu Bilcea: „2,7 miliarde de euro din PNRR sunt un succes de etapa” (P) appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .