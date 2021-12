2022, anul contrastelor. Pandemia, inflația și criza forței de muncă riscă să adâncească dezechilibrele 2022 ar trebui sa fie anul reformelor structurale insa va fi, mai degraba, anul contrastelor, cu o adancire a dezechilibrelor din economie. Perspectivele noului an indica o accentuare a diferenței dintre prețuri și salarii – fapt ce va determina o scadere a nivelului de trai, o discrepanța tot mai mare intre mediul public și cel privat, intre promisiuni și realitate, intre bogați și saraci. Vom avea sectoare economice pe plus dar și multe domenii in care inflația, blocajul financiar și criza forței de munca vor continua sa faca victime, arata o analiza a companiei de consultanța Frames. 2021 ar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea neintrerupta a preturilor la energie in Europa ii expune pe cei mai mari consumatori de gaze si electricitate din regiune la pierderi semnificative, fortandu-i pe gigantii industriali sa reduca productia, ceea ce ameninta revenirea economica, transmite Bloomberg. In conditiile in…

- Schimbari radicale din cauza creșterii prețurilor la gaze și energie electrica: Romani ar putea fi nevoiți sa renunțe la propriul confort Schimbari radicale din cauza creșterii prețurilor la gaze și energie electrica: Romani ar putea fi nevoiți sa renunțe la propriul confort Criza prețurilor la gaze…

- Se prefigureaza reintrarea in recesiune. Cresterea costurilor (68%), lipsa fortei de munca specializate (57%), mentinerea fluxului de numerar (48%), optimizarea lantului de aprovizionare (46%) si schimbarea comportamentelor consumatorilor (41%) au reprezentat cele mai importante provocari pentru companii…

- Aproape trei sferturi (73%) dintre companii sunt ingrijorate de modul in care deficitul de forța de munca și de competențe le va influența strategia de business in urmatoarele 12 luni, o pondere ușor mai mare decat a celor preocupate de evoluția pandemiei (70%), atata un studiu Deloitte și Fortune.…

- Criza energetica devine un risc educațional și cultural. Pentru ca fabricile de hartie și tipografiile sunt energofobe, marirea prețului la energie a dus la creșterea prețului la hartie cu 20-30%. Asta nu implica doar scumpirea carților, ci și un plan editorial intarziat și mai orientat, inevitabil,…

- Creșterea semnificativa a prețurilor pune presiune tot mai mare pe banii romanilor. Printre cei mai afectați de efectele inflației se afla mare parte din cei 1,43 milioane de romani care au credite la banca. Pentru ei urmeaza o adevarata curba de sacrificiu. Vor trebui sa aleaga ce platesc mai intai…

- Brazilia a revenit în septembrie la inflația de doua cifre pentru prima data din 2016, luna în care a înregistrat cea mai grava creștere a prețurilor din ultimii 27 de ani, vești proaste pentru cei mai saraci, dar și pentru guvernul Bolsonaro, potrivit AFP.Inflația nu fusese cu…

- Ionut Dumitru, economistul sef al Raiffeisen Bank, a declarat joi dupa amiaza, la Aleph Business, ca a revizuit prognoza de inflatie pentru acest an, noua cifra fiind de 7,3% in decembrie, fata de decembrie anul trecut. Prognoza BNR, si ea in crestere la inceputul toamnei, este de 5,6%, dar este putin…