Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20 de luptatori suspectati ca apartinand gruparii Stat Islamic (SI) au evadat dintr-o inchisoare siriana in timpul unei revolte produse in urma cutremurului care a zguduit luni regiunea, informeaza marti AFP.

- Cel putin 3.825 de persoane au murit in violentele din Siria in anul 2022, bilantul cel mai scazut de la inceputul razboiului in aceasta tara, in 2011, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. Anul trecut, OSDO prezentase initial un bilant de 3.746 de morti in 2021…

- "Secretarul Austin a cerut dezescaladare si a impartasit opozitia puternica a Departamentului fata de o noua operatiune militara turca in Siria", informeaza Reuters citand un comunicat al Pentagonului.Turcia a efectuat o serie de raiduri aeriene in nord-estul Siriei pe 20 noiembrie asupra pozitiilor…

- Atacurile aeriene turcești din nordul Siriei au amenințat siguranța personalului militar american, iar escaladarea situației a pus in pericol ani de progres in combatera gruparii teroriste Stat Islamic, a acuzat, miercuri, Pentagonul. Comentariile Pentagonului reprezinta cea mai ferma condamnare din…

- Pentagonul a declarat miercuri ca atacurile aeriene ale Turciei in nordul Siriei au amenintat siguranta personalului militar american, iar escaladarea situatiei a periclitat ani de progres de lupta impotriva militantilor gruparii Stat Islamic, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Cel putin 31 de persoane, marea majoritate combatanti kurzi si soldati sirieni, au murit in raidurile armatei Turciei lansate sambata seara impotriva regiunilor kurde din nordul Siriei, potrivit unui bilant furnizat duminica de un ONG si citat de France Presse, scrie Agerpres . Autoritatile autonome…

- Cel putin 31 de persoane, marea majoritate combatanti kurzi si soldati sirieni, au murit in raidurile armatei turce lansate sambata seara impotriva regiunilor kurde din nordul Siriei, potrivit unui ultimul bilant furnizat duminica de ONG-ul Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).

- Ministerul turc al Apararii a anunțat duminica dimineața ca a efectuat atacuri aeriene asupra bazelor militanților kurzi din nordul Siriei și nordul Irakului, despre care a spus ca au fost folosite pentru a efectua atacuri asupra Turciei, relateaza Reuters . Atacurile au vizat baze ale Partidului Muncitorilor…