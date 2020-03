20 de filme pe care sa le urmaresti cat stai acasa in izolare Traim o perioada in care izolarea la domiciliu este necesara pentru a stopa raspandirea Coronavirusului. Iar cata vreme stam in casa, vizionatul filmelor a cam devenit activitatea preferata a tuturor. Va prezentam in continuare o lista de 20 de filme pe care le poti vedea cata vreme stai acasa, in izolare! Parasite (2019) Rocky (1976) Thelma and Louise (1991) The Shining (1980) Pride and Prejudice (2005) You’ve Got Mail (1998) The Sound of Music (1965) Her (2013) Silver Linings Playbook (2012) Eternal Sunshine Of The Spotless Mind (2004)…