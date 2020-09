Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea a dispus conducerii Compania de Transport Public luarea unor masuri pentru asigurarea transportului in conformitate cu prevederile restrictive impuse la Iasi dupa 1 august. Astfel, incepand de ieri, au fost rechemati din concediu la locul de munca 14 soferi pentru a se putea asigura…

- UPDATE, ora 15:30 – Primarul Mihai Chirica a dispus conducerii SC Compania de Transport Public SA (CTP) luarea unor masuri pentru asigurarea transportului in conformitate cu prevederile Hotararii Comitetului Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Iași nr. 20 din 31 iulie 2020. Astfel, incepand…

- De miercuri, 22 iulie, Compania de Transport Public (CTP) Iași introduce o noua metoda rapida de achiziționare a titlurilor de calatorie: SMS-ul. Aceasta reprezinta a patra alternativa moderna de plata existenta la Iași, care ajuta utilizatorii mai ales in contextul epidemiei de COVID-19, prin evitarea…

- CT BUS și Primaria Municipiului Constanța incep procedura premergatoare achiziției unui numar de 150 de mijloace de transport in comun ecologice, pentru inlocuirea flotei de autobuze MAZ. Astfel, pana pe data de 24 iulie 2020 are loc o prima consultare de piața pentru procedura de achiziție din cadrul…

- Compania aeriana Wizz Air a anunțat, vineri, reduceri de 25% pentru zboruri pe rutele spre Danemarca, Cipru, Norvegia, Elveția și Grecia. Promoția este valabila doar pe 10 iulie, pentru toți clienții, iar zborurile se pot efectua la orice data. Rezervarile se pot face pe wizzair.com sau prin ...

- Fondul Proprietatea solicita statului roman sa nu aprobe achizitia CEZ Romania de catre Hidroelectrica. “Preluarea ar diminua valoarea de piata a gigantului energetic” Fondul Proprietatea (FP) cere statului roman sa nu aprobe solicitarea Hidroelectrica de a achizitionat activele CEZ din…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea afirma, dupa ce un troleibuz a luat foc in centrul Capitalei, ca spera ca toti cei care blocheaza intentionat licitatiile pentru achizitia de mijloace de transport in comun sa vada aceasta imagine cu un troleibuz in flacari

- Calatorii de pe ruta tramvaiului 11, care leaga Aradul de cinci localitati, nu pot respecta distantarea sociala, intrucat Compania de Transport Public a decis un program de circulatie anormal.