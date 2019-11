2 avioane și 52 de salvatori din România pleacă în Albania, pentru ajutor la salvarea victimelor cutremurului Romania va trimite o echipa de salvare in Albania, formata din 52 de salvatori, care vor ajunge, cu doua avioane MapN, in cursul zilei de marți, pentru a ajuta la cautarea celor prinși sub daramaturi. Luni noapte a avut loc un cutremur puternic, de magnitudine 6,3, fiind cel mai mare cutremur din ultimii 30 de The post 2 avioane și 52 de salvatori din Romania pleaca in Albania, pentru ajutor la salvarea victimelor cutremurului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

