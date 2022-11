19 noiembrie: Ziua internaționala a BARBATULUI. Tradiții in lume specifice sarbatorii Ziua Internaționala a Barbatului (ZIB) este un eveniment anual sarbatorit pe 19 noiembrie. Iata care sunt tradițiile specifice sarbatorii! Inaugurat in 1992 la 7 februarie de Thomas Oaster, proiectul Zilei internaționale a barbaților a fost conceput cu un an mai devreme, la 8 februarie 1991. Proiectul a fost reinițializat in Trinidad și Tobago, in anul 1999. […]