19 fotbaliști s-au prezentat la reunirea Bucovinei Rădăuți Bucovina Radauți a dat startul pregatirii de iarna la inceputul acestei saptamani, fiind cea mai grabita dintre reprezentantele județului in eșalonul al treilea.La primul antrenament din 2023, sub comanda lui Ionuț Plamada s-au aflat 19 jucatori. Au lipsit motivat Florescu, Cimbru și Aftanache, cei ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

- Bucovina Radauți și-a schițat programul de pregatire pe care il va urma pana la reluarea campionatului Ligii a III-a. Echipa condusa de Ionuț Plamada se va reuni luni, 16 ianuarie, și dupa perioada de reacomodare la efort, are in plan sa efectueze și un cantonament intr-o locație ce va fi stabilita…

- Bucovina Radauți va da startul pregatirii de iarna la inceputul saptamanii viitoare, luni, pe 16 ianuarie. Echipa antrenata de Ionuț Plamada va efectua reacomodarea la efort in localitate, dupa care va pleca intr-un cantonament de iarna a carui locație nu a fost inca stabilita. Pana in prezent ...

- Formația de Liga a III-a Bucovina Radauți și-a numit un alt președinte, in locul demisionarului Manuel Costache, care a parasit gruparea la finalul sezonului de toamna. Noul conducator al clubului este Corneliu Lucescu, administratorul cunoscutei firme de transport Tarsin, unul dintre sponsorii ...

