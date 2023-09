Stiri pe aceeasi tema

- Criza ostaticilor de la Scoala nr. 1 din Beslan (Osetia de Nord) a inceput la 1 septembrie 2004, cand un grup inarmat de teroristi a luat ostatici peste 1100 de elevi si profesori, si s-a incheiat tragic pe 3 septembrie 2004 cu 338 de morti, dintre care 186 copii, scrie Agerpres.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski promite ca Ucraina va riposta dupa atacul rusesc de la Cernihov. Aceasta, in condițiile in care rușii continua sa ucida fara mila civilii ucraineni. La Cernihov, in nordul țarii, 7 civili au murit și peste 140 au fost raniți. Pe de alta parte, o drona ucraineana…

- Rusia a lansat 17 drone in noaptea de vineri spre sambata in incercarea de a lovi regiunile de nord, centrale si de vest ale Ucrainei, au anuntat sambata fortele aeriene ucrainene. Intre timp, liderul autoproclamatei Republici Populare Donetk, Denis Pusilin, spune ca trei oameni au murit și un altul…

- Cel puțin 27 persoane au murit, printre care doi copii, și 75 au fost ranite intr-o explozie care a avut loc la o benzinarie din orașul Makhachkala din Daghestan, sudul Rusiei, luni seara, a informat agenția de știri TASS, potrivit Reuters.

- “Peste 60 de persoane au fost ranite in incendiul din Mahacikala (capitala Daghestanului – n.r.), iar 12 dintre ele au murit”, a anuntat Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta pe Telegram, relateaza AFP preluat de Agerpres. Incendiul s-a intins pe aproximativ 600 de metri patrati, pentru stingerea…

- Cel puțin 12 persoane au murit, printre care doi copii, și 50 au fost ranite intr-o explozie care a avut loc la o benzinarie din orașul Makhachkala din Daghestan, sudul Rusiei, luni seara, a informat agenția de știri TASS, potrivit Reuters, scrie digi24.ro.

- Ucraina a raportat luni lupte aprige de-a lungul intregii sale linii de front si "unele succese" in respingerea trupelor Moscovei intr-o parte din sud-estul tarii, unde fortele ucrainene incearca sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, relateaza Reuters, citat de news.ro.Progresul a fost ingreunat…

- Potrivit salvatorilor, oamenii s-ar fi aventurat in padure cu cortul fara sa țina cont de avertizarile meteorologilor.Peste o suta de mii de oameni au ramas in bezna dupa furtunile violente, iar cel puțin 50 de cladiri au fost avariate.Mai multe fotografii au fost postate pe rețelele sociale și arata…