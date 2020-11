Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției are centralizate urmatoarele date cu privire la situația epidemiologica: 7544 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei; 113 persoane confirmate in ultimele 24 de ore; 2142 pacienți vindecați; 267 pacienți internați in spital; 17 pacienți internați la ATI, din care patru pacienți intubați; 1311 pacienți externați la cerere cu test pozitiv pana in prezent; 904 persoane carantinate; 35.559 teste efectuate pana in prezent; 6 persoane izolate la domiciliu sau in locația declarata; 253 persoane decedate de la inceputul pandemiei;…