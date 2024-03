Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist a fost calcat cu mașina de traficanții de droguri. S-a intamplat la Covasna dupa ce ofițerii antidrog incercau sa ii prinda pe dealeri in timp vindeau stupefiantele. Trei persoane au fost arestate pentru 30 de zile, pentru prinderea acestora politistii covasneni fiind nevoiti sa traga focuri…

- din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna au efectuat, in cursul zilei de marti, trei perchezitii domiciliare in orasul Baraolt, intr-un dosar penal privind obtinerea ilegala de subventii pentru ocuparea fortei de munca, informeaza Tribunalul Covasna. Potrivit sursei citate, investigatiile…

- Tribunalul Hunedoara a emis mandate de arestare preventiva pentru trei persoane, acuzate de trafic de droguri de risc și de mare risc, conform informațiilor furnizate sambata de catre Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT).

- Trei persoane au fost arestate preventiv de Tribunalul Bihor pentru trafic de droguri, dupa ce procurorii au descoperit la perchezitii o cultura indoor de canabis, a informat, sambata, DIICOT, potrivit agerpres.ro. Potrivit unui comunicat de presa, miercuri si joi, procurorii Directiei de Investigare…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Craiova, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat miercuri activitatea infracționala a 7 persoane, cercetate pentru trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc, ambele in forma continuata.…

- Procurorii DIICOT au dispus sambata retinerea a trei inculpati, dintre care doi cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de droguri de mare risc, talharie calificata si complicitate la aceasta infractiune, iar cel de al treilea pentru infractiunile de trafic de droguri de risc.

- Trei persoane au fost arestate preventiv sambata, pentru 30 de zile, pentru trafic de droguri de mare risc, potrivit agerpres.ro. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus sambata retinerea a trei inculpati, dintre care…

- Tribunalul Arad a admis propunerile formulate de DIICOT Arad in ceea ce-i privește pe inculpații din dosarul de trafic de droguri. Este vorba despre 14... The post VIDEO. 10 persoane arestate pentru trafic de droguri in urma perchezițiilor. Alte trei sunt in arest la domiciliu, iar una se sustrage urmaririi…