Stiri pe aceeasi tema

- Mii de maghiari au protestat impotriva premierului nationalist Viktor Orban, duminica, in cadrul unui miting organizat cu cateva saptamani inainte de alegerile europarlamentare si locale de la inceputul lunii iunie, relateaza Reuters. Mii de maghiari au protestat impotriva premierului nationalist Viktor…

- Patru oameni au fost raniti si alte sase persoane au fost date disparute, in urma unei explozii ce a avut loc la o centrala hidroelectrica, la noua etaje sub pamant. Operatiunile de salvare sunt dificile, anunta autoritatile italiene.

- Duminica, autoritațile din Mozambic au raportat ca un accident tragic a avut loc in largul coastelor țarii, unde un vas de pescuit modificat pentru a funcționa ca feribot, și care transporta 130 de pasageri, s-a scufundat, rezultand in moartea a peste 90 de persoane.Jaime Neto, secretarul de stat pentru…

- Cinci persoane au murit in noaptea de miercuri spre joi in urma unor noi atacuri rusesti asupra Harkovului, al doilea oras ca marime din Ucraina, au anuntat autoritatile, potrivit AFP, informeaza News.ro.Patru persoane au murit, dintre care trei salvatori, si cinci au fost ranite intr-o 'a…

- Aproape toti pasagerii dintr-un autobuz, 45 de persoane, si-au pierdut viata joi in Africa de Sud intr-un accident rutier grav, dupa ce vehiculul in care se aflau a cazut de pe un pod, de la aproximativ 50 de metri, relateaza AFP. „Accidentul, in care a fost implicat un autobuz care transporta pasageri…

- Un accident grav, soldat cu mai multe victime, a avut loc miercuri pe o autostrada din Germania. La fața locului au intervenit mai multe echipaje ale salvatorilor – cadre medicale și pompieri, dar și autospeciale de poliție. Cel puțin cinci persoane au murit, potrivit BBC. Alte persoane au fost ranite…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat ca are dovezi potrivit carora Rusia a folosit rachete cu raza lunga de acțiune din Coreea de Nord in mai multe dintre atacurile sale asupra localitaților ucrainene, potrivit CNN. Serviciul ucrainean a transmis ca investigațiile sale au stabilit ca…