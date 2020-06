Stiri pe aceeasi tema

- Raman in vigoare consultatiile și monitorizarea la distanta Odata cu ridicarea starii de urgenta, au avut loc unele reglementari si in ceea ce priveste modul de acordare a serviciilor medicale. Astfel, vor fi decontate cu prioritate concediile medicale ale persoanelor aflate in carantina și ale celor…

- C O M U N I C A T Avand in vedere expirarea perioadei pentru care s-a decretat stare de urgenta si instituirea starii de alerta, incepand cu data de 15 mai 2020, conducerea Casei de Asigurari de Sanatate Vrancea face urmatoarele precizari: – accesul in sediul instituției se va efectua in condiții…

- Cum avem acces la serviciile medicale si la tratamente in perioada starii de urgenta? In contextul apariției riscului de imbolnavire cu noul tip de coronavirus, s-au impus noi reglementari și in ceea ce privește acordarea asistenței medicale in baza asigurarii la sanatate. Articol aparut in Jurnalul…

- SCRISOARE DESCHISA ADRESATA PREFECTULUI JUDEȚULUI VRANCEA Domnule Prefect Berbece Gheorghița, In ultima vreme a crescut alarmant numarul imbolnavirilor cu COVID-19, atat pe plan național cat și local. Din pacate, in creștere este și numarul DECESELOR, peste 200 de romani pierzandu-și viața pana in…

- C O M U N I C A T privind stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii pe perioada starii de urgenta Casa de Asigurari de Sanatate Vrancea doreste sa va informeze cu privire la masurile in domeniul sanatații, pe perioada instituirii starii de urgența, implementate in Hotararea de Guvern aprobata in…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat la ora 15:00 despre situația cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus la nivel național. Vrancea figureaza in lista cu 2 cazuri de medici infectați. Conform raportarilor catre INSP din teritoriu, in prezent, in țara noastra au fost inregistrate un numar…