Analize medicale gratuite la Spitalul Municipal Adjud

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate avertizeaza furnizorii de servicii medicale ca facturile care nu vor fi transmise prin sistemul RO e-factura nu vor fi acceptate la plata. „Conform prevederilor legislației referitoare la sistemul național privind factura electronica*, intrate in vigoare la…

- O statistica a Casei Naționale de Asigurari de Sanatatate arata ca in anul 2023 au fost eliberate peste 3,3 milioane de concedii medicale, iar județul Cluj se afla in top la numarul certificatelor emise.

- Locuitorii comunei Vama Buzaului pot face analize medicale gratuite, decontate de CAS , in baza unui bilet de trimitere. Primarul comunei Vama Buzaului , Tiberiu Nicolae Chirilaș, a anunțat ca, un laborator de analize medicale ofera astfel de servicii, singura condiție fiind ca pacienții sa aiba…

- CARAS-SEVERIN – E vorba despre cei 10% retinuti angajatilor cu incepere de la 1 ianuarie 2024, din contravaloarea concediilor medicale! Subiectul, care a impartit deja opinia publica in mai multe tabere, a fost abordat, luni, cu prilejul prezentarii bilantului activitatii Casei Judetene de Asigurari…

- CNAS anunța ca vor fi decontat serviciile medicale realizate de medicii de familie in centrele de permanența din toata țara, pana la 31 decembrie anul trecut. ”Ca urmare a eforturilor depuse de echipa CNAS și de casele de asigurari de sanatate, plațile pentru serviciile medicale care s-au acordat in…

- Medicii de familie din Cluj s-au revolatat dupa ce Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anunțat bugetul pentru anul 2024.Aceștia sunt hotarați sa protesteze decizia CNAS de a reduce cu 30% bugetul pentru medicina de familie.„Incepand cu 1 februarie 2024, in condițiile adoptarii noului contract…

- Compania Nationala de Asigurari in Medicina (CNAM) a transferat prestatorilor de servicii medicale platile in avans pentru luna ianuarie. Volumul mijloacelor financiare alocate in acest scop este de peste 898 de milioane de lei. Cea mai mare parte din mijloacele financiare, circa 839 de milioane de…