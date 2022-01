15.000 de elevi din Iaşi dau simulări pentru Evaluarea națională sau Bacalaureat Acestia dau pana joi simulari fie la evaluarea nationala, fie la bacalaureat. Ce este bine de stiut? Aproape 15.000 de elevi din judetul Iasi vor sustine in perioada 25 - 27 ianuarie o simulare fie a evaluarii nationale, fie a probelor scrise la bacalaureat. Activitatile de simulare sunt organizate de Inspectoratul Scolar in 172 de scoli pentru cei 8.045 de elevi de clasa a VIII-a si in 48 de unitatile scolare pentru cei 6.417 elevi din clasele a XII-a sau a XIII-a. Astazi, 25 ianuarie, de la ora 9.00, este programata proba scrisa la limba si literatura romana - atat la simularea pentru evaluarea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

