15 milioane de euro, în peretele aparatamentului unui traficant de droguri din Milano Politia italiana a anuntat luni confiscarea a circa 15 milioane de euro, bani ascunsi in spatele unui perete fals intr-un apartament din Milano (nord), apartinand unui traficant de droguri, relateaza AFP, citata de Agerpres. „In apartamentul traficantului de droguri, (…) agentii au observat o anomalie la distantele dintre doi pereti”, se arata in comunicatul politiei. […] The post 15 milioane de euro, in peretele aparatamentului unui traficant de droguri din Milano appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

