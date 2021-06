Invenția eului, o expoziție personala a artistului Iulian Mereuța, curatoriata de Ami Barak, poate fi vizitata pana la 1 iulie, la Galeria Sector 1 Invenția eului, o expoziție personala a artistului Iulian Mereuța (1943-2015), iși prelungește perioada in care poate fi vizitata și ramane deschisa pana la data de 1 iulie 2021. Anunțul este facut odata cu implinirea a patru ani de existența ai Galeriei Sector 1 in zona galeriilor de arta din București. Deschiderea acestui spațiu expozițional dedicatartei contemporane, creat de Andreea Stanculeanu, a avut loc in data de 15 iunie 2017, in cadrul Combinatului…