15 ianuarie, data la care este celebrata Ziua Culturii Nationale si este omagiat poetul national Mihai Eminescu

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 15 ianuarie este sarbatorita in fiecare an la Gherla, un cunoscut centru spiritual si cultural. Este in fapt ziua de naștere a marelui poet Mihai Eminescu. Sarbatoarea este marcata prin manifestari literare si artistice. Duminica, 14 ianuarie are loc un spectacol de muzica si poezie, intitulat…

- Ziua de 15 ianuarie este sarbatorita in fiecare an la Gherla, un cunoscut centru spiritual si cultural. Este in fapt ziua de naștere a marelui poet Mihai Eminescu. Sarbatoarea este marcata prin manifestari literare si artistice. Duminica, 14 ianuarie are loc un spectacol de muzica si poezie, intitulat…

- Casa de Cultura „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiesti deruleaza o serie de proiecte la nivel national, proiecte care au ca obiectiv facilitarea schimburilor culturale si educationale intre diferite asociatii și/sau institutii de cultura si de invatamant. In acest sens, la implinirea…

- In zilele de 14 -15 ianuarie 2024, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, instituție din subordinea Consiliului Județean Botoșani, organizeaza, in parteneriat cu alte instituții din județ, Zilele Eminescu – Ziua Culturii Naționale, care se vor cuprinde mai multe activitați…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea bugetului de stat pe anul 2024 si legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024, informeaza Administratia Prezidentiala. Astfel, seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2024 si decretul privind…

- Casa Județeana de Pensii Argeș face urmatoarele precizari in ce privește intrarea in vigoare a ordonanței privind consolidarea masurilor fiscale și aplicarea noii legi a pensiilor. Incepand cu 1 ianuarie 2024, conform prevederilor OUG nr.115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2022, care prevede suplimentarea cu 324 a numarului maxim de posturi pentru aparatul central al Autoritatii Vamale Romane, pana la incetarea crizei actuale existente la granita Romaniei, generata…

- FOTO Deputatul Budai: „Dupa cum am promis, dialogul pe marginea Legii pensiilor continua!” Președintele Comisiei pentru administrația publica și amenajarea teritoriului din Camera Deputaților, deputatul Marius Constantin Budai, a prezentat noua lege a pensiilor cetațenilor din Botoșani și Saveni in…