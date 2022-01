14 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, la Râșnov. Unde vor fi amplasate Orașul Rașnov va avea 14 stații de reincarcare pentru vehiculele electrice. Acestea vor fi amplasate in noua zone din localitate. Primaria Rașnov vrea sa amplaseze in oraș 14 stații de reincarcare pentru mașinile electrice. In acest sens, autoritațile au cerut 100 de milioane de lei din fonduri guvernamentale. Cererea de finanțare depusa de primaria Rașnov s-a incadrat in prima tranșa de finanțare, cu o alocare totala de 100 de milioane de lei, iar Rașnovul este printre primii 100 de solicitanți. Bugetul total pentru finanțarea unor astfel de proiecte este de 500 de milioane de lei. „Amplasarea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

