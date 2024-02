Stiri pe aceeasi tema

- In Sectorul 4 se construiesc spitale, pasaje, stații de metrou și parcuri In timp ce Bucureștiul bate pasul pe loc la dezvoltarea orașului, unul dintre sectoarele Capitalei prospera de la an la an. Se ridica spitale, se construiesc metrouri, parcuri, unitați de pompieri, gradinițe și școli, se anvelopeaza…

- Imaginile au fost filmate de martori. Pe inregistrare se vede cum, in urma unor schimburi de replici, spiritele se incing și cei doi incep sa se bata fara ca nimeni sa intervina. Intr-un final, conflictul a fost aplanat de șoferul autobuzului care a oprit mijlocul de transport și i-a dat jos pe batauși. Conflictul…

- Primul curajos care a ajuns la cele trei cruci aruncate in apaa de IPS Teodosie de Bboteaza este un tanar de 24 de ani, care a venit tocmai din Alba Iulia. Sub privirile impresionate ale participantilor la slujba de Boboteaza, tinerii curajosi au infruntat marea pentru a prinde crucile aruncate in apa…

- Opt oameni au ars de vii in complexul turistic Ferma Dacilor mistuit de foc. Fiul patronului Cornel Dinicu a murit și el. Baiatul avea 11 ani. Tatal poarta tabloul fiului sau dupa el. Victor era pasionat de hochei, activa in cadrul unei echipe din Galați. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Imagini ireale au fost surprinse la Constanța. Mai mulți barbați, cuprinși probabil de dorința arzatoare de a pastra datinile romanești, au decis sa sacrifice doi porci chiar intr-un parc dintr-un cartier rezidențial.Animalele au fost aduse la locul cu pricina chiar de o ambulanța privata, dupa care…

- VIDEO Curcubeu de Ziua Naționala, pe cerul orașului Alba Iulia. Imagini inedite, in prima zi de decembrie Curcubeu de Ziua Naționala, pe cerul orașului Alba Iulia. Imagini inedite, in prima zi de decembrie Un curcubeu superb a aparut pe cerul orașului Alba Iulia, vineri, 1 decembrie, de Ziua Naționala.…

- Duminica, 26.11.2023, in jurul orei 23:00, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean IJJ Constanta, aflati in timpul unei misiuni de patrulare pe bulevardul Aurel Vlaicu, in zona centrului comercial Vivo, au observat un autoturism care a derapat si a intrat in gardul din apropierea soselei,…

- Imagini rare vin de la Constanța, acolo unde s-a intamplat un fenomen foarte ciudat. Județul este sub cod roșu de viscol, iar pe rețelele sociale a aparut cum tuna și fulgera, lucru foarte neobișnuit in mijlocul unui viscol. Cum a fost posibil și care este explicația meteorologilor? Acest lucru se intampla…