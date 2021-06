Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din zona Deta au descoperit, la finele saptamanii trecute, pe drumul european 70, la intrarea in localitatea Jebel (județul Timiș) un autoturism marca Dacia MCV, inmatriculat in Romania și condus de un cetațean roman, care transporta 14 cetațeni straini, toți barbați. Șoferul…

- Barbatul intenționa sa ii transporte pe straini de la frontiera cu Serbia pana la Lugoj, insa a fost prins de agenții Poliției de Frontiera din zona Deta. Vineri dupa-amiaza, politistii de frontiera au oprit pentru verificari, pe drumul E70, la intrarea in localitatea Jebel, un autoturism marca Dacia…

- Polițiștii de frontiera botosaneni au descoperit, in urma unei acțiuni desfașurate in zona de competenta, aproximativ 800 de pachete cu tigarete de contrabanda in valoare de peste 8.000 de lei, ascunse in roata de rezerva, compartimentul motor, schimbatorul de viteze si torpedoul unui autoturism.…

- Politistii de frontiera impreuna cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu au descoperit 13 tone de deșeuri de aluminiu intr-un camion care le transporta ilegal din Bulgaria catre o societate comerciala din județul Calarași, informeaza Poliția de Frontiera, citata de Digi 24 . Politistii de frontiera…

- Politistii din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Bors, Nadlac si Nadlac II au depistat, in ultimele 24 de ore, ascunsi in automarfare, 62 de cetateni straini care incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria, informeaza Agerpres . Miercuri, in jurul orei 19.20, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – judetul Arad au depistat noua cetateni straini, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria pe jos, respectiv ascunsi intr-un automarfar. In data de 23.03.2021, politistii de frontiera din cadrul Punctului…

- Vin din Afganistan și Irak, sunt foarte tineri și comit infracțiunea de a trece granițele ilegal, in drum spre Occident. Libertatea a rugat trei medici legiști sa analizeze șase fotografii cu urme ale unor posibile fapte de violența, puse la dispoziție de doi migranți. Experții au venit cu concluzii…