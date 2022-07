Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila, a semnat 27 noi contracte de finanțare, in valoare totala nerambursabila de 95.695.858,83 lei, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, coordonat de MDLPA. Dintre acestea, 19 proiecte vizeaza modernizarea serviciilor…

- Adunarea Generala a Federației Operatorilor Romani de Transport – F.O.R.T., intrunita vineri 13.05.2022 in București, a ales o noua formula de conducere a federației, respectiv un consiliu director format din noua reprezentanți ai transportatorilor de marfuri, pasageri, activitați conexe, industrie…

- Nu stim daca fotbalul este intr-adevar ”cel mai frumos sport de pe planeta”, asa cum ne asigura textul publicitar (fanii hocheiului si ai baschetului, mai ales cele practicate in ligile profesioniste americane, ar putea sustine, cu argumente, altceva), dar avem o certitudine: cel practicat de echipa…

- Beijing a devenit recent primul oraș din China in care au fost autorizate mașinile fara pilot, autonome. Un numar de 14 vehicule aflate in teste au fost puse la dispoziția publicului. Acestea au la bord, pentru moment, și un șofer pentru cazurile de urgența, care ocupa locul copilotului. Articolul VIDEO…

- In aprilie 2022, KPMG a publicat raportul Global Economic Outlook, bazat pe analizele experților efectuate de economiști din intreaga rețea a firmelor membre. In contextul actual, in care activitatea de prognoza economica a devenit mai dificila, raportul iși propune sa ofere niste repere care sa ajute…

- La data de 1 mai s-au demarat, in Hangzhou, testele clinice cu vaccin inactivat impotriva variantei noului coronavirus, Omicron, realizat de Institutul de Produse Biologice din Beijing (Sinopharm). Dupa efectuarea analizelor necesare, inștiințarea voluntarilor și primirea consimțamantului din partea…

- Presa franceza de luni a publicat informații ample de la manifestațiile ce au avut loc duminica seara, tarziu, impotriva realegerii lui Emmanuel Macron pentru un al doilea mandat prezidențial. Incidente grave cu forțele de ordine au avut loc in special la Paris, Rennes, Nantes și Toulouse, unde cele…

- Ling Yun este moștenitoare a școlii de arte marțiale Emei. Calarește, folosește cuțite, sabii, bate și alte arme tradiționale chinezești. Mișcarile indemanatice dau impresia unui personaj din povești adus la viața. Articol realizat de Radio China International și CCTV Articolul VIDEO| Tanara practicanta…