- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența din Capitala a luat, vineri seara, decizia de a inchide, de sambata, toate parcurile din București, pentru a preveni raspandirea epidemiei de coronavirus, anunța Digi24. Decizia va fi pusa in aplicare de polițiștii locali care se vor asigura ca oamenii…

- O aeronava de tip C 27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a efectuat vineri, 13 martie, la solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Ministerul Afacerilor Interne, un zbor pe ruta Bucuresti ndash; Roma ndash; Bucuresti, pentru readucerea in tara a opt cetateni romani din Republica Italiana.Repatrierea…

- Distribuirea in afara țarii a medicamentelor și materialelor sanitare folosite pentru combaterea coronavirus a fost suspendata pentru urmatoarele 6 luni, iar evenimentele culturale și de divertisment cu participarea a peste 100 de persoane, in spații inchise, au fost suspendate pana pe data de 31 martie,…

- De astazi, 8 martie și pana pe 31 martie este in vigoare interdicția pentru orice fel de activitați, publice sau private, la care participa mai mult de 1.000 de persoane. Anunțul a fost facut astazi, 8 martie, de dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, intr-o conferința de…

- Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Afacerilor Interne au organizat marti o sesiune de informare a misiunilor diplomatice si organizatiilor internationale acreditate la Bucuresti, in contextul demersurilor intreprinse la nivel national pentru gestionarea si prevenirea raspandirii infectiei…

- Pana in acest moment nu exista nici un cetatean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19, a transmis Dan Buca, purtatorul de cuvant de la Comitetul Judetean Maramures. In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea si combaterea infectiilor cu noul Coronavirus,…

- Cei șase romani de pe vasul de croaziera Diamond Princess pe care au fost depistați peste 600 de pasageri infectați cu noul coronavirus au fost aduși in București cu o aeronava de tip C-27J Spartan, anunța Ministerul Apararii.O aeronava de tip C-27J Spartan aparținand Forțelor Aeriene Romane…

- "Doi cetateni romani care se aflau in Germania, la Berlin, au fost adusi in tara, in aceasta seara. Cei doi cetateni au fost transportati din China in Germania prin intermediul unor zboruri medicale organizate in cadrul Mecanismul de Protectie Civila al Uniunii Europene", anunta Ministerul Sanatatii.Starea…