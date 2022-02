Stiri pe aceeasi tema

- Foametea amenința 13 milioane de oameni in Cornul Africii. Potrivit Programului Alimentar Mondial, regiunea se confrunta cu cea mai grava seceta din ultimele decenii, situație care necesita „acțiune umanitara imediata”. 13 milioane de oameni din Kenya, Somalia și Etiopia sunt astfel in pericol, a anunțat…

- Agenția World Food Programme din cadrul Organizației Națiunilor Unite a transmis, marți, ca 13 milioane de oameni din Cornul Africii se confrunta cu foamete severa și a cerut ajutoare imediate pentru a evita o repetare a foametei de acum un deceniu care a ucis sute de mii de oameni, relateaza Reuters.

- Treisprezece milioane de persoane din Kenya, Somalia si Etiopia se confrunta cu o foamete grava in contextul in care Cornul Africii trece prin cea mai puternica seceta din ultimele decenii, a transmis marti Programul Alimentar Mondial (PAM), potrivit AFP. Nu a mai avut loc un sezon ploios…

- Planta enset, denumita și "banana falsa", emblematica in Etiopia, ar putea deveni un super-aliment și un salvator de vieți pe masura ce lumea se confrunta cu schimbarile climatice, informeaza BBC.

- Ministerul kazah al Sanatații a anunțat ca 164 de persoane au murit și peste 2.200 au fost ranite in timpul protestelor care au avut loc in ultimele zile in statul din Asia centrala, relateaza duminica, 9 ianuarie, presa de stat, citata de agenția dpa și Agerpres . Din numarul total al victimelor, 103…

- Populatia Bulgariei s-a redus cu 11,5% in ultimul deceniu, cand s-a consemnat cel mai mare declin demografic observat dupa regimul comunist, a anuntat joi Institutul de statistica, prezentand primele estimari ale recensamantului intreprins in lunile septembrie si octombrie 2021, transmite AFP.…

- Pagubele totale cauzate de cele mai costisitoare 10 catastrofe meteorologice ale anului 2021 au depașit 170 de miliarde de dolari, iar peste 1,3 milioane de persoane au ramas fara case, potrivit unui raport al unui ONG britanic. Daunele materiale sunt in creștere fața de anul 2020 și arata cat de grav…

- Milioane de creștini din toata lumea sarbatoresc astazi Craciunul pe stil nou. La Betleem, orașul in care s-a nascut Iisus Hristos, enoriașii au venit la biserica "Nașterii Domnului", precum si scuarul din fata lacasului.