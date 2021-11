1.203 pacienți internați la ATI, printre care 10 minori In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.096 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19) și 107 decese, din care 15 anterioare intervalului de referința. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.569. Dintre acestea, 1.203 sunt internate la ATI. Dintre cei 1.203 pacienți internați la ATI, 117 au certificat care atesta vaccinarea. Din totalul pacienților internați, 132 sunt minori, 122 fiind internați in secții și 10 la ATI. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.468 de teste RT-PCR (2.801 in baza definiției de caz și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

