O aeronava Boeing 737-800 a companiei TAROM a asigurat transportul catre Mali pentru cei 120 de militari romani, care fac parte din a doua rotație a misiunii Detașamentului „Carpathian Pumas", in republica africana. Colegii lor au revenit din misiune chiar in Ajunul Paștelui și vor ramane in carantina timp de doua saptamani, inainte de a