Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, luni noaptea, ascunsi intr-un automarfar ce transporta profile metalice, 52 de... The post 52 de migranți ascunși intr-un camion care transporta profile metalice pentru Germania appeared first on Special Arad…

- 115 migranți au fost depistați de politistii de frontiera de la Nadlac, la sfarșitul saptamanii trecute, incercand sa treaca ilegal granița in Ungaria. Este vorba despre... The post 115 migranți prinși la frontiera Nadlac, incercand sa treaca ilegal granița appeared first on Special Arad · ultimele…

- Polițiștii de frontiera specializati in combaterea migratiei ilegale din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin... The post 300 de migranți traficați de o grupare infracționala. Au loc percheziții pentru…

- Politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Nadlac II și Turnu au depistat 47 de cetateni din diverse state care au incercat... The post 47 de migranți ascunși printre bunuri ce trebuiau sa ajunga in Franța, depistați la frontierele Nadlac II și Turnu appeared first on Special…

- Comunicat. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunsi intr-o autoutilitara ce transporta componente auto, șaisprezece cetateni din... The post Migranți din Maroc si Bangladesh, prinși intr-o autoutilitara la Nadlac II appeared first on Special…

- Comunicat. Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varșand și Nadlac au depistat 24 de cetateni din Siria, Pakistan, Nepal, Bangladesh... The post Poliția de Frontiera a prins 24 migranți la Varșand și Nadlac appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Planuri de calatorie date peste cap pentru trei mongoli, pe drumul ce leaga Deta de Moravița. Ei au trecut ilegal granița și au luat un taxi pentru a ajunge in Timișoara. Mașina a fost insa oprita pentru control de un echipaj al poliției de frontiera.

- Comunicat. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 31 de cetateni din Bangladesh, Pakistan, Maroc, Egipt, Nepal și... The post Alți zeci de migranți au fost prinși incercand sa treaca granița la Nadlac II appeared first on Special Arad · ultimele știri…