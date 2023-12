1.000 de muncitori lucrează pentru a finaliza tronsonul 3 al șoselei DEx12 31,7 kilometri din tronsonul 3 (Slatina-Colonești) ai drumului de mare viteza DEx12 vor fi gata pana de Craciun. 1.000 de oameni lucreaza in doua schimburi pe acest șantier pentru ca tronsonul sa fie inaugurat in 23 decembrie 2023. Autoritațile au anunțat finalizarea mai multor zeci de kilometri de autostrada sau drumuri expres pana la finele acestui an. Printre ele se afla porțiuni din drumul expres 12 ( DEx12 ), care leaga Craiova de Pitești. Secretarul de stat Irinel Scrioșteanu a anunțat ca la sfarșitul saptamanii viitoare vor fi dați traficului rutier 31,7 kilometri din DEx12, corespunzatori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

