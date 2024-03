Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a anuntat ca va efectua verificari de securitate pentru orice transport de ajutoare umanitare care ajung in Fasia Gaza printr-un nou coridor maritim dinspre Cipru, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania, Mai multe guverne, inclusiv Uniunea Europeana, Statele Unite si Marea Britanie…

- Nu exista "nicio cale" de a rezolva provocarile de securitate pe termen lung ale Israelului in regiune și provocarile pe termen scurt de reconstrucție a Fașiei Gaza fara inființarea unui stat palestinian, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Matthew Miller, potrivit Reuters.In…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat marti ca acuzatia Africii de Sud conform careia Israelul a comis un genocid contra palestinienilor in Fasia Gaza este "lipsita de valoare", transmit Reuters si AFP. Acesta a mai spus ca palestinienii trebuie sa poata reveni la casele lor cat mai curand,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat marti ca acuzatia Africii de Sud conform careia Israelul a comis un genocid contra palestinienilor in Fasia Gaza este lipsita de valoare, transmit Reuters si AFP.Intr-o conferinta de presa desfasurata la Tel Aviv dupa o intrevedere cu premierul…

- Statele Unite și aliații sai din Grupul celor Șapte (G7) cauta o cale de ieșire rapida din faza militara a conflictului din Gaza, a transmis luni Italia, care a preluat președinția G7. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, și omologii sai din UE și Germania au vizitat regiunea, cautand soluții…

- Conflictul intre Israel si Hamas in Fasia Gaza, intrat in a patra luna, ar putea sa produca 'cu usurinta metastaze' in regiune, a avertizat duminica secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, aflat in vizita in Qatar in cadrul unui nou turneu in tari arabe si in Israel, relateaza AFP, conform Agerpres.'Acesta…

- Blinken se intalnește cu Erdogan in Turcia. Președintele turc, susținator infocat al teroriștilor Hamas, a acuzat SUA ca susțin genocidul din Gaza.Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, discuta sambata la Ankara despre razboiul din Gaza cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Erdogan este…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a aprobat vanzarea catre Israel a obuzelor de artilerie de 155 mm si a echipamentelor aferente fara ca aceasta decizie sa mai fie examinata de Congres, a anuntat vineri Pentagonul, informeaza Reuters, citat de news.ro.Blinken a stabilit ca exista o situatie…