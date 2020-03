100 de lei, cea mai falsificată bancnotă românească Procurorii DIICOT precizeaza ca in ultima perioada interesul falsificatorilor de bani s-a indreptat spre bancnota de 100 de lei. De asemenea, au intrat pe piața și mulți euro sau dolari falși. Cel mai adesea, banii falși sunt folosiți pentru cumpararea de mașini second hand, telefoane mobile – de pe site-urile de vanzari, dar și la plata pentru servicii sexuale. Mai exact, numarul bancotelor de 100 de lei falsificate și plasate pe piața a fost mult mai mare decat restul banilor falși. Anchetatorii mai precieaza ca, bancnotele false nu mai sunt asa de usor de detectat in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Conturi a facut o serie de controale in instituțiile care ii judeca pe romani, iar neregulile gasite sunt substanțiale. Printre cele mai interesante abateri se numara faptul ca procurorii de la DIICOT și Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au folosit fondurile de bani…

- Lovitura devastatoare pentru cei care au telefoane mobile! Este alerta mondiala: Se fura banii din cont Specialiștii Bitdefender trag un semnal de alarma. Hackerii folosesc o noua metoda pentru a-ți goli conturile bancare. Aceasta tehnica a luat amploare in ultimii ani. Totul se intampla pe telefon.…

- Fosta sefa a companiei Tarom, Madalina Mezei, a intrat in vizorul Poliției Ilfov. Anchetatorii verifica modul in care a folosit banii primiti pentru chirie pe care ii primea de la Tarom. Poliția Ilfov s-a autosesizat in acest caz, pornind de la informațiile furnizate de Mezei in declarația de avere,…

- Un barbat și o femeie din Timișoara, soț și soție, au fost reținuți de Poliția Alba, dupa ce au fost prinși in flagrant, in timp ce primeau telefoane mobile contractate in baza unor documente false. Cei doi vor fi cercetați pentru tentativa de inșelaciune și fals material in inscrisuri oficiale. Procurorii…

- A dat norocul peste el dupa ce a cumparat o canapea de la un magazin second-hand. Un barbat din statul american Michigan a gasit 43.000 de dolari ascunși intr-o perna a canapelei pe care a cumparat-o cu numai 35 de dolari. Banii fusesera puși acolo de un batran care murise in urma cu un an.... View…

- Un barbat din Michigan a spus ca pe un taburet pe care l-a achizitionat de la un magazin second-hand s-a simțit intotdeauna un pic neconfortabil. El nu știa ca acest lucru se datoreaza faptului ca era umplut cu 43.000 de dolari in numerar. Howard Kirby a cumparat taburetul și alte piese de mobilier…