- ● Viața și istoria campusului Universitații Politehnica Timișoara sunt sarbatorite intr-un eveniment de arta și arhitectura la Veneția, in paralel și conectat cu celebra Bienala de Arhitectura.● Expoziția de banda desenata care prezinta 100 de ani de cultura și istorie a campusului UPT va ajunge și…

- Cultura și educația merg mana in mana, iar un eveniment deosebit va scoate in relief spiritul Universitații Politehnica. Așdar, viața și istoria campusului UPT sunt sarbatorite intr-un eveniment de arta și arhitectura la Veneția, in paralel și conectat cu celebra Bienala de Arhitectura. Expoziția de…

- „Nimfe și zombi. Speranța lui Ondine și disperarea lui Baraka” este expoziția pe care doi artiști din Timișoara au prezentat-o la București – Alina Ondine Slimovschi și Paul Baraka Marat. Evenimentul a fost un succes datorita lucrarilor expuse de cei doi artiști, dar și datorita felului in care a fost…

- Expoziția aniversara dedicata celei de-a zecea ediții a festivalului de film timișorean Ciao Cinema! a fost deschisa ieri, in prezența unora dintre artiștii expuși, a echipei festivalului și a unor invitați speciali (precum lubenița la pahar), chiar in locul unde a inceput evenimentul in 2014, la Casa…

- Expoziția multimedia a grupului Avantpost, intitulata „Hiperestezia”, ca platforma complementara a bienalei Art Encounters 2023, va fi inaugurata vineri, 19 mai, de la ora 18:00, la Bastion Colț, unde va putea fi vizitata pana in 9 iulie, de miercuri pana duminica, intre orele 13:00 și 19:00. Expoziția…

- Fundația Triade și Galeria Jecza prezinta o noua expoziție personala a artistei Tincuța Marin, intitulata „Distant Realities/Realitați indepartate” și reprezentata de curatorul britanic Mark Gisbourne, al carei vernisaj va avea loc miercuri, 17 mai, de la ora 18:00. Expoziția aduce in fața publicului…

- Acum 43 de ani, in 11 mai 1980, marele sculptor roman Gheza Vida a plecat, poate prea devreme, dar ne-a lasat capodopere de o inestimabila valoare. In urma lui au ramas povești de viața traite intens și transpuse mai apoi in opera sa și lucrari de arta ce-i poarta amprenta și-l pastreaza printre noi.…

- Muzeul Național al Banatului verniseaza in mansarda B2 a bastionului Theresia vineri, 12 mai, incepand cu ora 18:00, expoziția „Patrimoniul sub reflectoare Timișoara – Lumi paralele”, o expoziție inovativa și interactiva, parte a programului cultural Timișoara 2023 Capitala Europeana a Culturii, realizata…