- Pasionat de agricultura și de creșterea animalelor, fiind crescut la țara, Nicolae Ciuca a mers vineri dimineața la targul Indagra și a stat la povesti cu fermierii. Vizita a fost inopinata, nefiind anunțata in programul demnitarului. Ciuca merge in fiecare an la targul Indagra „ca un vizitator obișnuit”.…

- French President Emmanuel Macron during a visit to Albania on Tuesday said he wanted a more “amorous” than “bureaucratic” EU enlargement process in his bid to accelerate the reunification of Europe, according to Politico. Macron took a swipe at the “cold and bureaucratic machinery” in Brussels, saying…

- Fostul șef al banilor de la PSD, Mircea Draghici, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru deturnarea banilor de la partid, ramane dupa gratii dupa ce Inalta Curte i-a respins cererea de revizuire a sentinței penale, o cale extraordinara de atac. Mircea Draghici a fost trimis in judecata de…

- Romania a adus din Israel 3.000 de cetateni ucraineni, majoritatea, femei și copii, tranzitand tara noastra. Premierul Marcel Ciolacu a vorbit duminica seara, la Prima News, despre ajutorul dat de Romania cetatenilor ucraineni refugiati din Israel. El a spus ca a fost o rugaminte a Comisiei si a forurilor…

- Rudele barbatului din Gura Portiței, care și-a ucis soția apoi s-a sinucis, fac dezvaluiri cutremuratoare. Oamenii spun ca se asteptau la finalul tragic, pentru ca barbatul ar fi planuit totul, dupa ce ar fi fost diagnosticat cu o boala incurabila, informeaza Antena 3. Din datele adunate pana la acest…

- O femeia din Sibiu a fost infectata cu virusul West Nile. Ea observase simptomele neobisnuite la jumatatea lui august și a ajuns la ATI. Zeci de cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate in Romania, de la inceputul sezonului, arata datele INSP. Totodata, au fost anuntate patru decese.…

- O femeie din Australia a fost descoperita de medici cu un vierme in creier. Viermele este asemanator unei rame și poate paraliza șerpii. Un vierme rotund a fost gasit pentru prima data intr-o fiinta umana. A fost extras „viu si zbatandu-se” din creierul unei femei, in timpul unei operații, au anuntat,…

- Tanara care și-a ucis cea mai buna prietena intr-un moment de furie a povestit in fața anchetatorilor tot ce s-a intamplat in camera de hotel in noaptea crimei. Loredana a spus ca recunoaște tot pentru ca a vazut in filme ca daca ai o atitudine sincera poți primi o pedeapsa mai blanda. Adolescenta a…