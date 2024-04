10 rase de câini urâți dar fermecători Te-ai uitat vreodata la un caine și te-ai gandit: „Uau, acesta are cu aspect unic!” Unii caini au fețele cazute, alții sunt aproape complet fara par, iar alții au riduri. Aceste caracteristici neobișnuite ii aduc adesea pe listele celor mai „urate” rase d Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O invatatoare din Constanta a fost inregistrata cand jigneste copiii, pe care ii face urati, tampiti sau nesimtiti. Ea ii spune unui copil: ”Ce fel de parinti ai tu? Ce fel de mama?”. Politia face ancheta pentru purtare abuziva, iar invatatoarea a demisionat. Citește și: Copii cu dizabilitați, inchiși…

- Inspectoratul General al Poliției Romane organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de agent II (și conductor caini) la IPJ Suceava – Serviciul Criminalistic – Biroul Investigarea Tehnico-Științifica a Locului Faptei și Poliția Municipiului Suceava – Compartimentul Conductori caini, funcții…

- Pe 16 și 17 martie, la Romexpo, in Pavilionul Central,animaluțele de companie sunt așteptate la PetExpo, targul dedicat lor, care aduce in prim plan la ediția cu numarul 13 produse și servicii de top cu reduceri substanțiale doar pe perioada evenimentului, concursuri și evenimente pentru toți iubitorii animalelor !…

- Taxa pentru stapanii de caini Persoanele care dețin caini considerați periculoși sunt obligate de lege sa iși inregistreze animalele la autoritațile competente. In plus, acestea sunt obligate sa achite anual o polița de asigurare. In caz contrar, sunt expuse riscului de a primi sancțiuni financiare…

- Doi caini au fost salvați dintr-o groapa adanca de 15 metri, in cursul serii joi, in Comana de Jos (județul Brașov). Reporterul Observator Claudiu Loghin a fost printre primii care a coborat pentru a salva animalele.

- ASPA: In aceste zile friguroase de iarna capturam tot mai multi caini folosind custile capcana / 108 caini preluati din Capitala de la inceputul anuluiASPA anunta ca, in aceste zile friguroase de iarna, tot mai multi caini sunt capturati folosind custile capcana. 43 de animale au fost prinse doar…

- Politistii au facut, sambata, doua perchezitii in judetul Mures, intr-un dosar penal de organizare de lupte intre caini si interventii chirurgicale neautorizate. A fost emis ordin de protectie pentru doi caini, transmite News.ro. Politistii au aplicat, fata de proprietarul exemplarelor canine, patru…

- Concursul de atelaje trase de caini Drumul Romanilor 6.0 va avea loc la finalul acestei luni, in 27-28 ianuarie, in Pasul Tihuța. Evenimentul este inclus in calendarul curselor pentru trofeul mondial 2023-2024 – anunța organizatorii. Drumul Romanilor 6.0, competiția de atelaje trase de caini, are loc…