10 poșete mici în care încape doar telefonul mobil 10 poșete mici in care incape doar telefonul mobil Cel mai hot trend al momentului in materie de accesorii? Poșete mici in care incape doar telefonul mobil. Sunt perfecte pentru momentele in care nu ai de carat dupa tine prea multe lucruri. Totuși, telefonul mobil este indispensabil pentru majoritatea oamenilor. Și decat sa il ții in mana riscand sa il uiți pe undeva, il ții intr-o poșeta cool care iți completeaza ținuta. Iata aici cateva modele! Augusta Leopard-Print Leather Crossbody Phone Pouch (225 de dolari) Camber Sling Bag (168 de dolari) Small Virtus Leather Crossbody Phone Case In Black… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pentru un barbat de 66 de ani din Daroaia: Ar fi luat un telefon mobil fara sa il predea autoritaților Dosar penal pentru un barbat de 66 de ani din Daroaia: Ar fi luat un telefon mobil fara sa il predea autoritaților Un barbat de 66 de ani, din Daroaia, a fost identificat de catre polițiști…

- O femeie din Campeni, cercetata pentru furt: I-ar fi furat telefonul unui barbat beat, in timp ce se afla intr-un bar O femeie din Campeni, cercetata pentru furt: I-ar fi furat telefonul unui barbat beat, in timp ce se afla intr-un bar O femeie din Campeni este cercetata pentru furt. Ar fi profitat…

- Femeie din Campeni, acuzata de furtul unui telefon mobil de la un cunoscut beat. I l-a sustras din buzunarul hainei O femeie din Campeni este cercetata pentru furt. Aceasta este acuzata ca i-a furat telefonul unui cunoscut care era in stare de ebrietate, intr-un local din oraș. Polițiștii au gasit telefonul…

- In data de 01.11.2021, in jurul orei 17:50, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat un barbat care a reclamat faptul ca fiicei sale, in varsta de 10 ani, i-a fost sustras telefonul mobil, in timp ce se afla pe o alee din municipiul Hunedoara. Barbatul a precizat ca minora,…

- Un tanar in varsta de 21 de ani și o fata de 18 ani au ajuns in arestul Poliției dupa ce i-au furat telefonul mobil unui trecator sub amenințarea cuțitului. Polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara i-au reținut ieri, la scurt timp dupa ce au comis talharia.…

- Deputatul Adrian Miutescu, presedintele al PNL Arges si sustinator al lui Ludovic Orban, anunta, pe Facebook, ca politistii judiciari i-au retinut telefonul mobil in cadrul cercetarii intr-un dosar in rem, insa dezminte informatiile conform carora DNA ar fi facut o descindere la sediul PNL Arges,…

- Update. Polițiștii judiciari i-au reținut miercuri, 3 noiembrie, telefonul deputatului Adrian Miuțescu, președintele PNL Argeș, intr-o cercetare in rem. „Dezmint informațiile prezentate in articolul publicat de Evenimentul Zilei ( https://evz.ro/se-platesc-politele-la-liberali-dna-a… ) potrivit carora…