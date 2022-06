Stiri pe aceeasi tema

- 10 milioane de EURO ajung la Voinești, administrația locala continua investițiile, de aceasta data finanțare prin Programul Național Anghel Saligny, edilul Sandu Gabriel, viceprimarul Constantin Popa și echipa din aparatul Primariei au reușit sa pregateasca alte proiecte care deja au primit unda…

- In județul Dambovița prin Programul „Anghel Saligny”, ajung 1,3 miliarde de lei, aproximativ 74% din cuantumul tuturor solicitarilor din județ.Conform criteriilor de selectare, in județul Dambovița, din totalul celor 161 de solicitari de finanțare depuse, in urma procedurii de alocare au fost propuse…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Basarab I” al județului Dambovița a organizat un exercițiu de cooperare, cu forțe și mijloace in teren. Conform scenariului exercițiului, in data de 26.05.2022, ora 09:30, jumatatea de nord a județului Dambovița s-a aflat sub cod portocaliu de precipitații.…

- Dupa centralizarea datelor, rezulta ca au fost prezenti la Bursa locurilor de munca 76 de agenti economici cu o oferta de 787 de locuri de munca vacante, a transmis Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița. Pentru persoanele calificate au fost posturi de instalator, lacatuș mecanic,…

- Consiliului Județean Dambovița, a semnat 19 contracte de finanțare nerambursabila pentru proiecte depuse de asociații și ONG-uri dambovițene, suma totala atribuita in cadrul acestei sesiuni se ridica la peste 430.000 de lei. Vorbim despre 7 proiecte admise privind activitați sportive, valoarea totala…

- Comitetul Executiv al UEFA a decis astazi ce se intampla cu echipele din Rusia participante in competițiile UEFA și modul in care acestea se vor desfașura in continuare.Dupa decizia din 28 februarie 2022 de a suspenda toate cluburile și selecționatele Rusiei de la participarea la meciurile competițiilor…

- Partidele vor fi transmise in direct de LOOK Sport, DIGI Sport și ORANGE Sport.Vineri, 6 maiOra 17.30 Gaz Metan Mediaș – Academica ClinceniOra 20.30 FC Botoșani – DinamoSambata, 7 maiOra 15.00 UTA Arad – CS MioveniOra 17.30 Farul Constanța – FC VoluntariOra 20.30 FC Argeș – CFR ClujDuminica, 8 maiOra…

- Nu au intarziat sa apara veștile bune despre noul stadionul din zona Dambovița Mall, in cel mai scurt timp sunt scoase la licitație atat proiectarea, cat și execuția acestuia, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici de investiții pentru obiectivul de investitii ,,Construire Stadion Municipiul…