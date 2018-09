1 Septembrie – Începutul anului bisericesc, prăznuirea momentului în care Dumnezeu a început crearea lumii Nu de puține ori ne este dat sa auzim una sau alta despre „ce mai inventeaza Biserica”. Intre multe nedumeriri, o intrebare e de actualitate zilele acestea in mediul online. Ea este legata de ziua de 1 septembrie, in care Sinaxarul anunta „Inceputul indictonului si al anului bisericesc”. Totusi, spun unii: „De ce Biserica nu poate sa fie in rand cu lumea, sa inceapa anul la 1 ianuarie, lunea sa fie prima zi a saptamanii, iar ziua sa inceapa cu miezul noptii? Mereu ortodoxia a fost contratimp si pe dos!”… De fapt, lumea moderna tinde sa fie pe dos fața de realitațile firești și suprafirești… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

