Ziua Drapelului va fi sarbatorita și in acest an in urbea de pe Bega. In fața Palatului Administrativ, sediu al Consiliului Județean Timiș și al Instituției Prefectului, va avea loc un ceremonial militar și religios cu ocazia acestei zile. Miercuri, 26 iunie, incepand cu ora 10.30, in fața Palatului Administrativ din Timișoara, va avea loc