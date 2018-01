Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au dezmintit neoficial, vineri, o stire potrivit careia au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, informeaza Reuters.Stirea fusese difuzata de site-ul Axios, preluat de Reuters, citand trei surse diplomatice…

- Vasili Nebenzya, ambasadorul Rusiei la ONU, a afirmat, sambata, ca Statele Unite folosesc in mod gresit Consiliul de Securitate al ONU, adaugand ca Washingtonul submineaza autoritatea acestui organism responsabil pentru mentinerea pacii si securitatii internationale, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- O americanca, prima femeie care a condus Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID), a fost numita in in functia de director executiv al UNICEF, agentia Natiunilor Unite pentru protectia drepturilor copilului, a anuntat ONU vineri, scrie AFP. Henrietta Fore, 69 de…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Pentagonul a cheltuit 22 de milioane de dolari din bugetul Departamentului de Stat pentru derularea unui program care sa investigheze OZN-urile, scriu jurnalistii de la New York Times, care redau mai multe interviuri cu persoane implicate si citeaza...

- Statele Unite au salutat eliberarea Irakului de sub "ocupația odioasa" a Statului Islamic, dupa ce premierul irakian Haider al-Abadi a anunțat sambata victoria asupra jihadiștilor dupa trei ani de lupte, relateaza AFP. "Anunțul Bagdadului indica faptul ca ramașițele…

- Statele Unite isi revizuiesc optiunile militare, ce includ si dezvoltarea de noi sisteme de rachete de croaziera cu raza medie de actiune, ca raspuns la incalcarile repetate de catre Rusia a Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), care a permis sa se puna capat 'razboiului rece',…

- "In timp ce recunoastem ca veti saluta in mod public aceasta stire, va cerem sa va temperati raspunsul oficial. Ne asteptam sa intampinam rezistenta la aceasta veste in Orientul Mijlociu si in intreaga lume. Inca mai analizam impactul pe care aceasta decizie il va avea asupra institutiilor americane…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite ar urma sa se reunesca de urgenta maine, la cererea a 8 state, dupa anuntul presedintelui american, Donald Trump privind orasul Ierusalim. Ieri, liderul de la Casa Alba, a afirmat ca Statele Unite recunosc Ierusalim-ul drept capitala a statului Israel si a…

- Andrei Kelin, directorul Departamentului pentru Cooperare Europeana din cadrul Ministerului rus de Externe, a acuzat, luni, Statele Unite ca exercita presiuni asupra statelor din Balcani pentru a le forta sa adere la NATO, relateaza agentia de presa Ria Novosti.

- "Am avut o atitudine publica care, in principal, este destinata romanilor, nu neaparat Departamentului de Stat, dar cine are urechi de auzit, sa auda. Cred ca si cei de la Departamentul de Stat probabil ca vor fi un pic mai atenti si vor trebui sa analizeze mai in profunzime si nu superficial, pe…

- Nikki Haley, ambasadorul american la ONU, a anunțat ca Washingtonul s-a retras de la negocierile privind un pact global voluntar pe tema imigratiei intrucat abordarea propusa “pur si simplu nu era compatibila cu suveranitatea SUA”, informeaza Reuters, citat de Mediafax . “Nici o tara nu a facut mai…

- Rex Tillerson, secretarul american de Stat, a transmis, vineri, un mesaj Romaniei, cu ocazia zilei nationale, sustinand ca Washingtonul este recunoscator pentru parteneriatul strategic pe care il are cu Romania, se arata intr-un comunicat al Departamentului de Stat al SUA, noteaza Mediafax. ”In numele…

- Deputatul PSD Adrian Solomon a avut o reacție incredibila, marti, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea privind legitimitatea declaratiei comune a presedintilor celor doua Camere, adresata Departamentului de stat al SUA. El a afirmat ca Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au aparat institutia…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, din Guvernul condus de Dacian Cioloș, a postat miercuri o reacție dura la mesajul președinților Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, catre Departamentul de stat al SUA: ”Daca poporul roman va permite acestor derbedei sa il reprezinte,…

- Publicatia americana Washington Post a analizat reactia pe care au avut-o Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu la comunicatul emis de departamentul de stat al Statelor Unite. Liderii coalitiei de stanga, aflata la guvernare, au respins criticile din partea Departamentului de Stat american,…

- „Statele Unite constata cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei ia in considerare o legislație ce ar putea submina lupta impotriva corupției și slabi independența sistemului judiciar in Romania”, se arata intr-o declarație de presa intitulata „Romania – propuneri ce afecteaza independența sistemului…

- Dialogul Statelor Unite cu responsabilii palestinieni nu a fost inghetat in ciuda inchiderii anuntate a reprezentantei palestiniene la Washington, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Heather Nauert a calificat ca "foarte…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- "Guvernul american este preocupat de recentele acte ale forțelor militare din Zimbabwe", a declarat un responsabil al Departamentului de Stat. "Statele Unite nu iau parte la chestiuni de politica interna din Zimbabwe", dar, in general, "nu aproba intervenția militara in procesele politice", a adaugat…

- SUA au lansat miercuri un apel "la reținere" catre liderii din Zimbabwe pentru a "permite revenirea rapida la normalitate", in timp ce armata locala l-a plasat pe președintele Robert Mugabe in arest la domiciliu și a preluat controlul asupra Harare, capitala Zimbabwe, relateaza…

- Regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, a semnalat Natiunilor Unite ca Administratia Donald Trump a generat "cea mai grava criza" prin exercitii militare în cursul carora au adus armament nuclear în Peninsula Coreea. Ja Song Nam, ambasadorul Coreei de Nord,…

- Avansul din subventia pe suprafata a ajuns pana in prezent la peste 735.000 de fermieri, reprezentand 88,8% din numarul celor eligibili la plata in campania 2017, iar suma totala autorizata a depasit 902 milioane de euro, potrivit datelor centralizate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura…

- Statele Unite și-au exprimat speranța ca reuniunea neoficiala privind Venezuela, luni la ONU, va conduce la acțiuni internaționale pentru a preveni actuala criza din aceasta țara sa devina o amenințare la adresa securitații, potrivit unui document transmis vineri Consiliului de Securitate, relateaza…

- Dan Voiculescu (71 de ani) a contestat intr-o cale extraordinara de atac plata prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul privatizarii Institutului de Cercetari Alimentara in care a si fost condamnat la 10 ani de inchisoare.

- O fetita de 11 ani din Texas, Statele Unite, a incheiat un contract in valoare de 11 milioane de dolari cu lantul Whole Foods, care prevede ca 55 de magazine ii vor pune la vanzare brandul sau de limonada.BeeSweet, limonada produsa de Mikaila Ulmer, a fost dezvoltata cu cei 60.

- Fondul de garantare a asiguratilor (FGA) a aprobat pana la finele lunii octombrie 63.398 cereri de plata pentru creditorii societatilor aflate in faliment, Astra Asigurari, Carpatica Asig si Forte Asigurari. Comisia Speciala a Fondului a aprobat 55.205 cereri de plata pentru creditorii…

- Romania a exportat arme in valoare de peste 100 de milioane de euro, in primele șase luni ale anului 2017, se arata intr-un document al Departamentului pentru Controlul Exporturilor – ANCEX – din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. O parte din acești bani s-au indreptat spre Fabrica de Arme de la…

- Companiile romanesti de armament au exportat, in primele 6 luni ale anului arme si echipamente militare in valoare de 100,7 milioane euro, din care cea mai mare pondere la export au avut-o munitiile cu o valoare de 29,2 milioane euro. Raportat la exporturile realizate in primele 6 luni din 2016, cand…

- "Reprezentantii PNL vor vizita Washington, Maryland, Philadelphia, New York si Atlanta, unde vor avea intalniri cu membri ai Congresului si Senatului Statelor Unite ale Americii, inalti oficiali ai Departamentului de Stat al SUA, reprezentanti ai think tank-urilor, mediului de afaceri si ai comunitatii…

- Fostul jurnalist și senator Sorin Roșca Stanescu a anunțat ca ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, ar urma sa fie schimbat din post. Am primit o veste mult așteptata. Ambasadorul Statelor Unite la București este rechemat în centrala. În locul sau va veni un alt reprezentant…

- Potrivit unui comunicat dat publicitații vineri de Ambasada Romaniei in SUA, la eveniment au participat reprezentanți ai administrației americane, ai centrelor de reflecție din capitala americana, precum și din presa americana. Conferința a fost moderata de Donald Jensen, fost diplomat și specialist…

- Super Mario Odyssey a fost vandut in peste 1.1 milioane de exemplare in Statele Unite, in numai 5 zile de la lansare, depașind New Super Mario Bros. Wii și devenind cel mai rapid joc vandut din franciza Super Mario in Statele Unite, a anunțat Nintendo. Este, de asemenea, și cel mai rapid joc vandut…

- Viorel Pintea, fost director al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Satu Mare, a fost condamnat printr-o sentința definitiva la trei ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita, el fiind prins in flagrant delict de catre procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).…

- O judecatoare din Statele Unite a dispus luni plasarea in arest la domiciliu a lui Paul Manafort, fostul director de campanie al actualului președinte, Donald Trump, și a fixat o cauțiune de 10 milioane de dolari, care va trebui platita de acesta in cazul in care nu respecta condițiile de reținere,…

- Primele reacții internaționale dupa ce parlamentul catalan a votat o rezoluție prin care iși declara independența nu au intarziat sa apara. Acestea indica o lipsa totala a recunoașterii internaționale. Primul care a reacționat a fost președintele Consiliului European, Donald Tusk, care a transmis ca…

- Agentia Proprietatii Publice (APP), aflata în subordinea Guvernului, anunta pentru noiembrie-decembrie 2017 o noua runda de privatizare a activelor statului. Este deja a treia runda din acest an, iar valoarea activelor trece de doua miliarde lei, scrie mold-street.com Potrivit…

- Statele Unite au anunțat luni ca reduc suplimentar ajutorul acordat unitaților birmane și ofițerilor implicați in violențele impotriva musulmanilor rohingya, la originea unui exod masiv, relateaza AFP. "Ne exprimam cea mai mare îngrijorare în fața recentelor evenimente…

- Președintele american Donald Trump a declarat, duminica, intr-un interviu acordat pentru Fox News, citat de site-ul postului France 24 și preluat de Mediafax , ca Statele Unite sunt pregatite pentru a raspunde amenintarilor venite dinspre Coreea de Nord. ”Suntem atat de bine pregatiti cum nici nu ati…

- Phenianul nu intenționeaza sa poarte nici un fel de negocieri cu Washingtonul in legatura cu programul sau nuclear, a declarat vineri la Moscova un inalt diplomat nord-coreean, precizand ca a avea arme nucleare este ''o chestiune de viața și de moarte'' pentru Coreea de Nord, potrivit agenției ruse…

- Intr-o conferința organizata la Washington, Mike Pompeo a dat asigurari ca președintele american Donald Trump este hotarat sa impiedice Phenianul sa-și atinga obiectivul.Totuși, la fel ca generalul H.R. McMaster, consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump care…

- In numai trei zile de cand a demarat plata avansului subventiilor agricole pentru campania 2017, la nivelul județului Dolj, suma totala autorizata la plata este de 36.015.445,18 euro. Potrivit reprezentantilor Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Centrul Județean ...

- Statele Unite isi respecta angajamentele in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal ale europenilor pe teritoriul american, a salutat miercuri Comisia Europeana, care nu si-a ascuns temerile privind acest capitol dupa venirea la putere a lui Donald Trump, relateaza AFP. Potrivit unui…