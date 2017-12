Washington Post: Democratia din Romania e amenintata. PSD, in centrul coruptiei endemice. Ce poate face Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Democrația din Romania este in pericol sa faca pași inapoi, iar romanii onești au nevoie de ajutor din partea guvernelor occidentale, scrie „The Washington Post” intr-un comentariu asumat de board-ul editorial al ziarului.

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, a declarat joi, ca nu da doi bani pe buna-credinta a ambasadelor, referindu-se la raspunsul Ambasadei Frantei in ceea ce priveste textul tradus in limba engleza a celor trei legi care vizeaza domeniul Justitiei. "Pentru mine nu e o surpriza. Oameni de buna-credinta…

- CE indeamna Romania sa ceara expertiza Comisiei Venetia privind legile justitiei Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, i-a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis in care il indeamna sa solicite expertiza Comisiei de la Venetia (Comisia europeana pentru democratie prin…

- Evenimentele recente de pe scena politica ii scot, din nou, in strada pe romani. Joi seara la ora 18:00 se anunta un protest in fata Parlamentului. Oamenii se vor mobiliza sa formeze un lant uman in jurul Casei Poporului si, in acelasi timp, va fi si un protest pe roti in jurul Parlamentului.…

- Romania este tot mai aproape de o dictatura parlamentara. PSD ignora democrația și elimina orice dezbatere legata de legile pe care le adopta Parlamentul. Practic ”mașina de vot” aflata la dispoziția lui Liviu Dragnea și a aliaților sai politici trece orice lege fara o minima dezbatere sau analiza,…

- Jurnaliștii de la Euronews au realizat un material in extenso in care au prezentat și comentat scandalul din Romania generat de modificarea Legilor Justiției.Democrația din Romania se confrunta cu cea mai mare amenințare din timpul unei intregi generații, avertizeaza organizațiile civice din…

- Romania a facut progrese remarcabile in ultimii 10 ani in domeniul combaterii coruptiei, dar pachetul de legi ale justitiei, aflat acum in Parlament pare sa inverseze aceasta tendinta. Afirmatia a fost facuta astazi, la Iasi, de ambasadorul Canadei in Romania, Excelenta Sa, Kevin Hamilton: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2017/12/12-decrdj-17-K-Hamilton-coruptie.mp3…

- Uniunea Democrata a Tatarilor Turco ndash; Musulmani din Romania a deschis duminica, 10 decembrie, la Tuzla, seria manifestarilor prilejuite de Sarbatoarea Etniei Tatare din Romania.Evenimentul a avut loc la Centrul pentru tineret "Ion Creanga" din localitate si a fost organizat cu sprijinul Primariei…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni seara, la Romania TV, ca dupa demisia sa „asumata” din funcția de premier Vasile Dincu trebuia sa fie premier, insa Klaus Iohannis s-a impotrivit.„Demisia mea din funcția de premier a fost una asumata. Vasile Dincu trebuia sa fie premier, dar nu…

- Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei a decis sa ceara Romaniei ca pana in 15 ianuarie 2018 sa prezinte informatii in legatura cu modificarile la legile justitiei, care sa fie analizate la reuniunea GRECO din martie. Vor fi facute evaluari urgente ale proiectelor…

- Cei peste 100 de romani blocati pe aeroportul Luton din Londra de sapte ore sustin ca au sunat la ambasada Romaniei in Marea Britanie, dar nu a raspuns nimeni. Ministerul Afacerilor de Externe anunta, intr-un raspuns pentru MEDIAFAX, ca nu a fost solicitata asistenta. Pasagerii zborului…

- Departamentul de Stat e cu ochii pe noi. Foarte bine. Intre timp, un fost ministru i-a trimis direct presedintelui Trump o epistola ce contine tot ceea ce trebuie sa stie procuratura ca sa umfle, printre altii, si doi fosti ambasadori ai SUA in Romania. A sosit vremea sa vedem si noi un exemplu de justitie…

- Intrebat daca reactia SUA privind legile justitiei este justificata, Tudose a raspuns: "Consider ca SUA sunt si trebuie sa ramana principalul aliat strategic al Romaniei si nu ma refer numai la partea militara, partea de securitate, ci si din punct de vedere economic. Sunt foarte multe companii…

- Victor Ponta crede ca mesajul de luni al Departamentului de Stat al SUA era adresat lui Liviu Dragnea personal si sustine ca el i-ar fi fost transmis si in privat liderului PSD. Ponta mai spune ca presedintele PSD nu se mai poate duce nici la Bruxelles dupa ce a fost acuzat ca a furat bani europeni,…

- "S-a incercat diminuarea importantei comunicatului Departamentului de Stat. Vreau sa stiti ca aceasta pozitie este pozitia oficiala a SUA, de la presedintele Trump, pana la orice demnitar al statului american. (..) El (n.r. comunicatul de presa) este expresia neincrederii si cine crede ca Departamentul…

- "Departamentul de Stat al SUA se exprima cum si cat i se permite. Am citit comunicatul si gasesc doua directii de exprimare: prima parte, cand se exprima ingrijorarea cu privire la legislatia care ar putea submina lupta impotriva coruptiei, ar putea slabi independenta. Se refera a pachetul de legi…

- ”Romania e un stat suveran, iar Parlamentul legifereaza. Ar fi interesant sa ne indice ei ce articol slabește lupta impotriva corupției. Parlamentul e legitm ales și trebuie sa legifereze. Daca e un articol care ar slabi independența justiției, sa il indice. Altfel, nu poti sa spui cerem sa fie retrasa.…

- Departamentul de Stat al SUA transmite Parlamentului Romaniei sa nu adopte modificarile Legilor Justiției. „Statele Unite constata cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei are in vedere o legislație care ar putea submina lupta impotriva corupției și ar putea slabi independența judiciara in Romania", se…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, luni, ca pachetul initial de Legi ale Justitiei prezentat de ministrul Justitiei "sugera ca s-ar putea face pasi inapoi". Prin urmare, Washingtonul "urmareste indeaproape" ceea ce se intampla in Parlament si asteapta forma finala a…

- Profesionistii de la Centrul de recuperare din cadrul Fundatiei Inima de Copil se afla printre castigatorii unui concurs de proiecte a Programului MOL pentru sanatatea copiilor, despre care publicatia noastra a anuntat. Proiectul care a obtinut 25.000 lei finantare, de la MOL Romania si Fundatia Pentru…

- Inca 90.000 de elevi din scolile de stat vor invata fizica la clasa intr-un mod aplicat, prin utilizarea unor metode si instrumente noi de predare si invatare, bazate pe investigatie, care stimuleaza gandirea, curiozitatea, implicarea si motivatia copiilor, fata de 100.000 de elevi care invata deja…

- El a mai afirmat ca a fost facut tinta de acestia, de aceasta data urmarindu-se "blocarea Legilor Justitiei". El s-a referit astfel la o informatie care citeaza surse judiciare conform carora suspectii din dosarul 'Tel Drum' sunt asteptati marti la sediul Directiei Nationale Anticoruptie pentru a…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca raportul MCV pentru România reprezinta un semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont, iar daca actiunile Guvernului si Parlamentului vor continua, tara va face pasi înapoi în ceea ce priveste functionarea sistemului…

- Centrul 39 Scafandri, autoritate nationala in domeniul reglementarii activitatilor subacvatice din Romania, sarbatoreste astazi, 15 noiembrie, 50 de ani de la infiintare.Semicentenarul va fi marcat printr o ceremonie militara si religioasa, care va avea loc in Portul Militar Constanta.Incepand cu anul…

- MCA Romania – Centrul de Monitorizare și Combatere a Antisemitismului in țara a facut sesizari la CFR, Parchetul General și Ministerul Transporturilor dupa ce in gara din Cluj a aparut o isncripție antisemita. Cu toate ca au fost anunțata Poliția Locala dar și cea feroviara inscripția a stat mai multe…

- Aproximativ 200 de oameni sunt, la aceasta ora, in centrul Craiovei și protesteaza impotriva Guvernului. „DNA sa vina sa va ia“, sau „Uniți salvam toata Romania“, striga oamenii ieșiți in strada.

- Centrul de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica avertizeaza asupra unei noi scheme de tip phishing, in care atacatorii se folosesc de imaginea WizzAir, cea mai mare companie aeriana low cost din Europa Centrala si de Est si cel mai mare transportator aerian din Romania, si au reusit sa sustraga…

- Centrul de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica a anunțat ca mii de romani au ramas fara bani pe card, dupa ce au fost pacaliți sa dea un share unui anunț in numele companiei Wizzair. In urma cu doua saptamani, hackerii au lansat mai multe pagini web false in numele majoritatii companiilor…

- (Editia MEDIAFAX Live a fost moderata de Indira Crasnea). Va prezentam transcrierea integrala a editiei MEDIAFAX Live din aceasta saptamana: "Indira Crasnea: Vara. Bruxelles. NATO. Summit. Prin ce va fi deosebit viitorul summit al NATO ? Ce pune Romania pe masa si ce asteptari…

- Cateva mii de persoane, conform unor surse din Jandarmerie, protesteaza in Piata Victoriei din Capitala fata proiectul de modificare a Legilor Justitiei. Protestatarii continua sa soseasca, sunt de toate varstele, poarta steaguri tricolore, au vuvuzele si tobe, dar si pancarte pe care se pot citi sloganuri…

- La eveniment au participat reprezentanti ai administratiei americane, ai centrelor de reflectie si gandire din capitala americana, precum si din presa americana. Conferinta a fost moderata de Donald Jensen, fost diplomat si specialist pe politicile externe si interne al Rusiei. Invitat in…

- Centrul pentru Analiza Politicilor Europene (Center for European Policy Analysis - CEPA) impreuna cu Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA), prin Centrul pentru promovarea Participarii si Democratiei (CPD), au organizat la Washington dezbaterea “Russian Disinformation and Anti-Western…

- In Baia Mare va avea loc, incepand cu data de 5 noiembrie, ora 18.00, un mars intitulat “Marsul pentru Justitie”. Organizatorii evenimentului spun ca vor continua ce s-a inceput iarna trecuta, in contextul proiectului de modificare a Legilor Justitiei. “Baia Mare, continuam ce am inceput Iarna trecuta!…

- La doi ani de la tragedia de la Colectiv, facilitațile pentru ingrijirea marilor arși au ramas tot in stadiul de declarații. Altfel spus, daca tragedia din 30 octombrie 2015 s-ar repeta, din nou victimele ar muri cu zile in Romania, in lipsa unor spații adecvate de tratament.

- Ambasadorul Hans Klemm si sotia sa, Mari, au depus astazi flori la memorialul de la clubul Colectiv.ldquo;Suntem aici pentru a ne aminti acea noapte si pentru a exprima condoleantele noastre dar si solidaritatea. Mesajul acelor zile a fost coruptia ucide si cred ca exista inca o credinta puternica in…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost, luni, impreuna cu sotia sa, Mari, sa depuna flori la memorialul de la clubul Colectiv, amintind ca mesajul acelor zile a fost “coruptia ucide” si spunand ca exista inca o credinta puternica in Romania ca trebuie sa se faca mai mult impotriva coruptiei. Ambasadorul…

- DB Global Technology, centrul de tehnologie din București al Deutsche Bank, continua seria de activitați dedicate profesioniștilor IT din diaspora, pentru a-i sprijini pe aceștia sa ia o decizie informata referitoare la intoarcerea in țara. Centrul de tehnologie este prima companie din Romania care…

- Un accident grav a avut loc sambata, pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta. Un motociclist a fost ranit in urma incidentului, potrivit Romania TV.Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care a fost implicat un motociclist,…

- Vestea a cazut ca un traznet peste familia preotului, informeaza Romania TV. Anastasia, fetita de numai 10 ani a incetat din viata, asta desi, atat ea cat si mama ei au supravietuit accidentului. Medicii au facut tot ce le-a stat in putinta ca sa salveze viata micutei. Pana si ei isi stapanesc, insa,…

- Cea de-a XXV-a editie a Festivalului Castanelor a avut toate ingredientele unui eveniment de exceptie, un eveniment pe care baimarenii îl vor tine minte multa vreme. Timp de doua week-enduri s-au desfasurat eveniemnte si spectacole pentru toate vârstele si toate gusturile. Dupa…

- Aventura lui Denis Alibec la FCSB s-ar putea sfarsi in iarna, atunci cand acesta ar putea pleca in stranatate. Interesul lui Gigi Becali pentru Adam Nemec ar deveni justificat in conditiile in care atacantul de 26 de ani al FCSB-ului este cu bagajele la usa si se pregateste pentru Premier League.…

- Reprezentanti ai societatii civile multumesc magistratilor Mai multi reprezentanti ai societatii civile s-au strâns miercuri, 11 octombrie, în fata instantelor din Bucuresti si din alte opt orase din tara, precum si din diaspora, pentru a le multumi în acest fel magistratilor…

- Meteorologii nu au deloc vesti bune! Daca speram ca vara se va prelungi, trebuie sa stim ca urmeaza cateva zile cu ploaie, lapovita si ninsoare. COD GALBEN: 7 octombrie, ora 03:00 – 8 octombrie, ora 21:00 Zone afectate: Oltenia, vestul Munteniei, sudul Transilvaniei, centrul Moldovei In Oltenia, vestul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a intalnit cu ambasadorul Germaniei Ministrul Justitiei Tudorel Toader Foto: arhiva Proiectul de modificare a legilor Justitiei s-a aflat printre temele discutate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu ambasadorul Germaniei în România, Cord Meier-Klodt,…

- Lista semnaturilor ramane deschisa, iar peste cateva zile, memoriul va fi trimis premierului Mihai Tudose, informeaza Realitatea TV. Explicația magistraților pentru acest gest fara precedent este aceea ca proiectul legilor justiției propus de Tudorel Toader ar reprezenta un experiment judiciar…