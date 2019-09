Vreme superba de toamna cu soare la IASI, in acest weekend Vremea continua sa fie calduroasa in weekend, cu temperaturi destul de ridicate pentru aceasta perioada a anului. Duminica insa temperaturile scad cu cateva grade si se va racori usor. Vineri, ploile isi vor face aparitia doar prin Moldova. Maximele vor ajunge la 30 grade in Moldova, 29 in Maramures, 29 in Crisana, 29 in Transilvania, 29 in Banat, 31 in Oltenia, 31 in Muntenia si 30 grade in Dobrogea. In Iasi, vineri, vor fi 29 de grade Celsius, iar in timpul noptii se vor inregistra 15 grade.La Bucuresti, va fi o maxima de 32 de grade Celsius. Iata maximele de vineri in alte orase din tara: Brasov: 25… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- Marti, doar in Muntenia, Oltenia si Dobrogea. Vor fi maxime de 34 grade in Moldova, 30 in Maramures, 29 in Crisana, 33 in Transilvania, 31 in Banat, 35 in Oltenia, 36 in Muntenia si 35 de grade in Dobrogea. Iata maximele de marti in alte orase din tara: Iasi: 31 grade Brasov: 28 grade Oradea: 27 grade…

- Miercuri vom avea maxime de 34 de grade in Moldova, 35 in Transilvania, 34 in Maramures, 35 in Crisana, 35 in Banat, 36 in Oltenia, 35 in Muntenia si 34 de grade in Dobrogea. In Bucuresti, miercuri, cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor indica o temperatura maxima de 35 de grade Celsius.…

