Votul la alegerile prezidenţiale din toamnă,în premieră,3 zile pt diaspora Votul la alegerile prezidentiale din toamna,in premiera,3 zile pt diaspora Foto: Arhiva. Românii din strainatate vor putea vota la alegerile prezidentiale din toamna, în premiera, trei zile consecutiv. Ei vor putea opta si pentru votul prin corespondenta sau vor putea solicita deschiderea unor sectii de vot suplimentare. Cetatenii români din diaspora care doresc sa-si exprime optiunea electorala trebuie sa se înregistreze, pâna pe 11 septembrie, pe portalul votstrainatate.ro. În Republica Moldova are loc o campanie de informare în… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

