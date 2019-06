Votul în diaspora se va desfășura pe perioada a trei zile Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a decis joi ca in diaspora votul sa se desfasoare in zilele de vineri, sambata si duminica. "In ziua de duminica, votarea incepe la ora locala 7,00 si se incheie la ora locala 21,00. Prin exceptie de la prevederile alin. 1, votarea in strainatate se desfasoara si pe parcursul zilelor de vineri si sambata imediat anterioare zilei votarii. In ziua de vineri, votarea incepe la la ora locala 12,00 si se incheie la ora locala 21,00, iar in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

